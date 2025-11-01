La console portable accompagne vos moments de détente, à la maison ou pendant un déplacement. Son format compact s'adapte facilement à un sac ou une petite pochette. L'écran tactile de 7,9 pouces affiche une image fluide, même lors d'une partie rapide entre amis. Vous pouvez lancer un jeu Mario Kart World sans configuration complexe, en quelques secondes. Grâce à son espace de stockage de 256 Go, il reste possible de varier les jeux et de sauvegarder vos meilleurs scores. Certains diront que cette polyvalence fait la différence, surtout pour une utilisation en mobilité ou à la maison.

Les ports USB-C et le HDMI 2.1 permettent de brancher la console sur un téléviseur, pour passer d'une expérience portable à un jeu sur grand écran. L'audio 3D et le micro intégré apportent un côté immersif, autant pour jouer seul que lors d'une session multijoueur. On peut trouver que ce mélange d'options répond à la plupart des besoins, sans tomber dans une complexité technique.