La Nintendo Switch 2 s'affiche aujourd'hui à 454,90 € chez Rakuten grâce à une baisse de 9% sur son prix habituellement constaté. Ce modèle propose une expérience mobile et salon, avec son écran tactile de 7,9 pouces et une compatibilité totale avec les jeux Switch 1. Le stockage de 256 Go permet de garder plusieurs titres et contenus sans souci de place.
Le design compact et le stockage généreux de ce modèle vous accompagnent au quotidien, que ce soit à la maison ou en déplacement. On remarque la polyvalence réelle pour jouer sans contrainte, seul ou en famille.
Une console polyvalente pour jouer partout
La console portable accompagne vos moments de détente, à la maison ou pendant un déplacement. Son format compact s'adapte facilement à un sac ou une petite pochette. L'écran tactile de 7,9 pouces affiche une image fluide, même lors d'une partie rapide entre amis. Vous pouvez lancer un jeu Mario Kart World sans configuration complexe, en quelques secondes. Grâce à son espace de stockage de 256 Go, il reste possible de varier les jeux et de sauvegarder vos meilleurs scores. Certains diront que cette polyvalence fait la différence, surtout pour une utilisation en mobilité ou à la maison.
Les ports USB-C et le HDMI 2.1 permettent de brancher la console sur un téléviseur, pour passer d'une expérience portable à un jeu sur grand écran. L'audio 3D et le micro intégré apportent un côté immersif, autant pour jouer seul que lors d'une session multijoueur. On peut trouver que ce mélange d'options répond à la plupart des besoins, sans tomber dans une complexité technique.
Un tarif compétitif pour une expérience complète
Rakuten affiche la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World à 454,90 €. Ce positionnement tarifaire rend l'ensemble accessible pour un usage familial ou partagé, tout en profitant d'une configuration moderne et d'une vraie flexibilité. L'autonomie et la possibilité de jouer où l'on veut simplifient la vie, que l'on soit adepte de parties rapides ou de longues sessions le week-end.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse