La console portable trouve facilement sa place dans un sac ou sur une table de salon, ce qui la rend adaptée à des sessions de jeu improvisées ou à des soirées entre amis. L'écran tactile de 7,9 pouces affiche des couleurs nettes, même en déplacement. Le stockage de 256 Go simplifie la gestion de plusieurs jeux sans avoir à supprimer de contenu à chaque nouvelle installation. Certains diront que la compatibilité avec les anciens jeux évite de racheter sa ludothèque, ce qui reste un vrai plus au quotidien.

Les ports USB-C et le dock 4K permettent de passer d'une partie sur console portable à un jeu sur grand écran en quelques secondes. L'audio 3D et le micro intégré ajoutent une dimension interactive quand on joue en ligne ou en famille. On apprécie aussi la prise en charge des manettes magnétiques et le jeu à la souris, qui élargit les usages pour tous les profils, du joueur occasionnel au passionné de jeux de course.