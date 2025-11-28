Ce pack combine une console récente, une manette sans fil et le dernier jeu de foot. L'occasion de profiter d'un usage complet à un tarif rarement constaté sur ce secteur très demandé.
La Playstation PS5 tombe à 449 € chez Amazon, soit une baisse de 18 % en pleine période Black Friday. Ce pack réunit une console de dernière génération, une manette sans fil adaptée à tous les profils et le jeu EA SPORTS FC 26 en version téléchargeable. Vous pouvez enchaîner les matchs ou varier les usages grâce à la rapidité d'installation et à l'ergonomie pensée pour tous les joueurs.
La console s'adapte à différentes envies, que vous jouiez seul ou entre amis. Le retour haptique de la manette donne des sensations précises, tandis que les temps de chargement courts la rendent agréable au quotidien.
- Performances de pointe grâce au SSD ultra-rapide pour des temps de chargement quasi instantanés
- Rendu graphique avancé avec Ray Tracing et prise en charge HDR, affichage jusqu'en 8K sur écran compatible
- Manette DualSense avec retour haptique et gâchettes adaptatives pour une immersion accrue
- Son 3D Tempest pour une spatialisation audio précise et réaliste
- Inclut le dernier jeu de football EA SPORTS FC 26 (code de téléchargement)
- Espace de stockage interne limité à 825 Go pour les jeux récents volumineux
- Format physique imposant : la console mesure environ 39 cm de long, difficile à placer dans un meuble TV étroit
- Lecture de jeux PS3 et versions antérieures non prise en charge
Une expérience de jeu fluide pour tous les profils
La console permet de passer d'un match sur EA SPORTS FC 26 à d'autres jeux PS5 en quelques secondes. Vous profitez d'une interface simple et des graphismes nets, même sur un téléviseur récent ou un écran d'ordinateur. Le format réduit de la manette facilite la prise en main pour les sessions longues, sans fatigue particulière. Certains diront que le bruit du ventilateur reste discret, ce qui rend l'expérience plus confortable dans un salon calme ou en soirée. On apprécie aussi la compatibilité avec les casques audio récents, pour jouer sans déranger autour de soi.
Un pack positionné pour le quotidien
Amazon propose la Playstation PS5 avec jeu à 449 €, ce qui reste bien placé pour une console récente, livrée avec la dernière manette DualSense et un titre populaire. L'ensemble convient à un usage quotidien, que ce soit pour jouer quelques heures ou organiser une soirée entre amis. Ce pack facilite la prise en main, même pour un premier achat, et permet de découvrir les nouveautés sans attendre.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.