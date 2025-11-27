UGREEN participe au Black Friday avec plusieurs accessoires en forte réduction, notamment deux produits conçus pour sécuriser le quotidien et faciliter la mobilité numérique. Une bonne occasion de s’équiper à prix réduit, que ce soit pour localiser ses objets ou garder ses appareils chargés en déplacement.
Marque bien implantée dans l’écosystème tech, UGREEN multiplie les solutions pratiques pour répondre aux besoins du quotidien : accessoires de charge, hubs, câbles, stockage, ou encore dispositifs de localisation. Pour ce Black Friday, la marque propose des remises intéressantes sur une sélection d’accessoires utiles autant pour les déplacements que pour un usage domestique. Parmi eux, le traceur FineTrack Finder compatible Find My (iOS) et la batterie externe Nexode 165W, deux produits qui répondent à des usages très différents mais complémentaires.
Les 7 offres Black Friday UGREEN immanquable
- Le UGREEN Dock Mac Mini M4 à 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)
- Le pack UGREEN FineTrack Finder Tag à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)
- Le pack UGREEN FineTrack S Smart Tag à 23,09€ au lieu de 32,99€ (-30%)
- Le chargeur UGREEN Nexode 100W à 31,65€ au lieu de 55,49€ (-43%)
- Le chargeur UGREEN Nexode 65W à 18,83€ au lieu de 32,99€ (-43%)
- La batterie UGREEN Nexode 145W à 48,99€ au lieu de 82,17€ (-40%)
- La batterie UGREEN Nexode 165W à 53,41€ au lieu de 89,99€ (-41%)
Un traceur pensé pour sécuriser les objets du quotidien
Le FineTrack Finder Tag d’UGREEN vise un usage simple : retrouver un objet égaré sans passer par une solution complexe ou coûteuse. Compatible exclusivement avec l’écosystème Apple Find My, il s’intègre nativement dans l’application Localiser, ce qui permet d’activer immédiatement le suivi sans installation supplémentaire. Ce type d’intégration s’adresse directement aux utilisateurs d’iPhone qui souhaitent ajouter une protection minimale à des objets du quotidien comme un porte-clé, un sac, un portefeuille ou des bagages lors de déplacements.
Proposé à 23,99 € au lieu de 39,99 € pour le Black Friday, ce pack se positionne comme une solution accessible pour ceux qui souhaitent renforcer la localisation d’objets essentiels sans surcharger leur écosystème numérique.
Proposé ici en pack de quatre, le traceur permet de couvrir plusieurs usages en parallèle. La gestion multi-appareils est l’un des avantages de Find My : chaque balise peut être nommée, assignée à un objet spécifique et suivie séparément depuis un même iPhone. Le FineTrack Finder profite du réseau Localiser, un réseau collaboratif constitué de millions d’appareils Apple. Lorsqu’un traceur est hors de portée Bluetooth, il peut être repéré par d’autres iPhone ou iPad à proximité, transmettant de manière chiffrée et anonyme sa dernière position connue. Cela améliore nettement ses chances d’être retrouvé, notamment en zone urbaine.
UGREEN mise ici sur une approche minimaliste, avec une balise compacte alimentée par une pile CR2032 pouvant tenir jusqu’à 2 ans selon l’usage. Le remplacement est simple et ne nécessite pas d’outil particulier. La balise intègre également une fonction sonore, utile pour retrouver un objet dans un appartement, une voiture ou un sac sans fouiller inutilement.
La conception légère facilite l’intégration du traceur dans de multiples situations : fixé à un sac via un porte-clés, glissé dans une trousse, inséré dans un portefeuille, ou placé dans une valise en vue d’un voyage. Le pack de quatre permet de déployer une stratégie cohérente dans un foyer : un traceur pour chaque membre, plusieurs pour couvrir des objets sensibles ou pour suivre différents sacs lors de déplacements réguliers.
Une batterie pour les utilisateurs multi-appareils
La Nexode 165W d’UGREEN se destine aux utilisateurs souvent en déplacement, qu’il s’agisse de trajets professionnels, d’étudiants sur la route ou de particuliers cherchant une solution simple pour recharger plusieurs appareils simultanément. Avec une capacité de 20 000 mAh, la batterie se place dans une catégorie adaptée à la recharge répétée d’un smartphone, mais aussi à l’alimentation d’appareils plus énergivores comme une tablette ou un ordinateur portable compatible USB-C.
Proposée à 53,41 € au lieu de 89,99 € chez Black Friday, la Nexode 165W représente une solution polyvalente pour les utilisateurs qui recherchent une batterie capable d’alimenter plusieurs appareils sans multiplier les accessoires.
L’un des éléments distinctifs du modèle est son câble USB-C rétractable 100 W, intégré directement dans le châssis. Ce choix facilite l’usage en mobilité, évitant de transporter plusieurs câbles ou d’oublier l’accessoire principal. Il ne s’agit pas d’un câble d’alimentation accessoire, mais bien d’un câble permettant une charge rapide compatible Power Delivery, capable d’alimenter un appareil de grande taille lorsqu’on n’a pas de prise secteur disponible.
À cela s’ajoutent deux ports supplémentaires, permettant de recharger trois appareils en parallèle. Cette configuration répond à des usages fréquents : smartphone + tablette, smartphone + PC portable, ou smartphone + console portable. Le distributeur de puissance intelligent ajuste automatiquement le débit en fonction des appareils branchés, garantissant une recharge cohérente même lorsque la charge est répartie entre plusieurs sorties.
L’écran TFT intégré fournit des informations claires sur la puissance délivrée, la charge restante ou la répartition entre les différents ports. Un point utile pour les utilisateurs souhaitant contrôler leur consommation ou estimer le nombre de recharges restantes avant d’arriver à destination.
Avec sa capacité de 20 000 mAh, la batterie reste conforme aux normes de transport aérien, ce qui la rend adaptée aux voyages internationaux. Le châssis est pensé pour résister aux manipulations répétées : sac à dos, déplacements quotidiens, usage dans les transports ou sur un bureau partagé. La compatibilité étendue avec les smartphones récents (iPhone 17, Galaxy S25, Pixel, etc.) ainsi qu’avec les MacBook et iPad renforce son utilité dans un environnement multi-marque.