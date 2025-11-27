Proposé ici en pack de quatre, le traceur permet de couvrir plusieurs usages en parallèle. La gestion multi-appareils est l’un des avantages de Find My : chaque balise peut être nommée, assignée à un objet spécifique et suivie séparément depuis un même iPhone. Le FineTrack Finder profite du réseau Localiser, un réseau collaboratif constitué de millions d’appareils Apple. Lorsqu’un traceur est hors de portée Bluetooth, il peut être repéré par d’autres iPhone ou iPad à proximité, transmettant de manière chiffrée et anonyme sa dernière position connue. Cela améliore nettement ses chances d’être retrouvé, notamment en zone urbaine.

UGREEN mise ici sur une approche minimaliste, avec une balise compacte alimentée par une pile CR2032 pouvant tenir jusqu’à 2 ans selon l’usage. Le remplacement est simple et ne nécessite pas d’outil particulier. La balise intègre également une fonction sonore, utile pour retrouver un objet dans un appartement, une voiture ou un sac sans fouiller inutilement.

La conception légère facilite l’intégration du traceur dans de multiples situations : fixé à un sac via un porte-clés, glissé dans une trousse, inséré dans un portefeuille, ou placé dans une valise en vue d’un voyage. Le pack de quatre permet de déployer une stratégie cohérente dans un foyer : un traceur pour chaque membre, plusieurs pour couvrir des objets sensibles ou pour suivre différents sacs lors de déplacements réguliers.