La marque Dyson propose ici un aspirateur-balai puissant, pensé pour simplifier l'entretien quotidien du sol, avec une réduction rarement observée sur ce segment.
Le Dyson V8 Advanced passe à 234 € chez Amazon, soit 41 % de moins que son prix moyen constaté durant le mois du Black Friday. Ce modèle sans fil assure le nettoyage quotidien de la maison sur tous types de sols. Il combine autonomie suffisante et maniabilité, ce qui facilite le passage dans les pièces à vivre, même quand on manque de temps.
L'aspirateur-balai sans fil se distingue par sa polyvalence d'usage au quotidien. Il aspire les poils d'animaux et la poussière avec une brosse adaptée, tout en restant léger sur la durée grâce à une batterie qui tient jusqu'à quarante minutes.
- Puissance d'aspiration de 130 AW pour un nettoyage efficace sur tapis et sols durs
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie pour couvrir plusieurs pièces sans recharge
- Brosse Motorbar anti-enchevêtrement, limite les blocages de poils d'animaux
- Format 2 en 1 : conversion rapide en aspirateur à main pour canapés, voitures ou escaliers
- Technologie cyclonique sans sac, facilite l'entretien et limite les pertes de puissance
- Bac à poussière de capacité réduite, nécessite des vidanges fréquentes lors de gros nettoyages
- Ne convient pas au nettoyage humide, réservé aux poussières et saletés sèches
- Niveau sonore perceptible lors de l'utilisation prolongée, jusqu'à 78 dB
Une autonomie pensée pour l'usage quotidien
L'aspirateur répond à des besoins simples : nettoyer rapidement le salon, enlever les miettes sous la table ou récupérer les poils sur le tapis. Son format léger le rend facile à manipuler, même pour un ménage rapide avant de partir travailler. On peut trouver que le temps d'utilisation annoncé tient la route pour une maison ou un appartement de taille moyenne.
La brosse motorisée limite les bourrages, ce qui évite de s'arrêter pour retirer les cheveux ou les poils d'animaux à la main. En mode aspirateur à main, il se glisse dans l'escalier ou la voiture sans difficulté, ce qui simplifie le nettoyage de zones moins accessibles.
Un positionnement simple et fonctionnel
Amazon affiche le Dyson V8 Advanced à 234 €. Ce modèle se positionne comme un choix pratique pour celles et ceux qui cherchent une solution efficace au quotidien. L'autonomie et la polyvalence soutiennent un usage régulier, sans complication inutile. À ce tarif, il s'adapte bien aux besoins d'un foyer qui souhaite gagner du temps sans sacrifier la performance d'aspiration.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
