L'aspirateur répond à des besoins simples : nettoyer rapidement le salon, enlever les miettes sous la table ou récupérer les poils sur le tapis. Son format léger le rend facile à manipuler, même pour un ménage rapide avant de partir travailler. On peut trouver que le temps d'utilisation annoncé tient la route pour une maison ou un appartement de taille moyenne.

La brosse motorisée limite les bourrages, ce qui évite de s'arrêter pour retirer les cheveux ou les poils d'animaux à la main. En mode aspirateur à main, il se glisse dans l'escalier ou la voiture sans difficulté, ce qui simplifie le nettoyage de zones moins accessibles.