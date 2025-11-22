Noté 8/10 lors de son test 100% indépendant, la Nintendo Switch 2 poursuit la philosophie initiée par la première Switch : une console capable d’être utilisée aussi bien sur téléviseur que comme machine portable. Cependant, Nintendo a retravaillé plusieurs aspects essentiels de l’expérience de jeu.

Un écran plus confortable

La Switch 2 adopte un écran LCD Full HD de 7,9 pouces, offrant une image plus précise, un meilleur confort de lecture et des couleurs plus équilibrées. Que vous jouiez en mode portable dans les transports, dans le salon ou à l’extérieur, la lisibilité est améliorée.

Joy-Con 2 : ergonomie et stabilité revues

Nintendo a également retravaillé ses manettes détachables. Les Joy-Con 2 profitent d’une prise en main plus naturelle, d’une connectivité plus stable et de sticks plus réactifs. Cela réduit les micro-coupures et améliore la précision sur les jeux rapides ou compétitifs.

Performances revues pour une expérience plus fluide

Sous le capot, la Switch 2 s’appuie sur un nouveau processeur qui permet plusieurs améliorations immédiates :

Temps de chargement plus courts ,

, Performances plus stables , y compris dans les jeux récents,

, y compris dans les jeux récents, Moins de chutes de framerate , notamment en mode portable,

, notamment en mode portable, Une meilleure gestion énergétique.

Ces évolutions rendent l’usage globalement plus fluide, que ce soit pour des sessions courtes ou pour de longues parties.

Plus d’autonomie, plus de stockage

Autre différence notable :

La batterie a été optimisée, ce qui se traduit par plusieurs heures supplémentaires de jeu par rapport à la génération précédente.

par rapport à la génération précédente. Le stockage interne passe à 256 Go, une capacité plus adaptée au téléchargement de jeux sans devoir immédiatement ajouter une carte microSD.

La connectique évolue également, avec deux ports USB-C, facilitant l’utilisation d’accessoires modernes, qu’il s’agisse d’un casque audio, d’une batterie externe ou d’un support de recharge.

Rétrocompatibilité complète avec les jeux Nintendo Switch

Pour les utilisateurs déjà équipés d’une Switch ou d’une ludothèque existante, c’est un point important :

Tous les jeux Nintendo Switch sont pris en charge sur Switch 2.

Les titres emblématiques comme Mario Kart 8 Deluxe, Zelda: Breath of the Wild ou Animal Crossing peuvent donc être rejoués avec une meilleure fluidité et un rendu plus net.

Seule concession : le modèle actuel n’intègre pas d’écran OLED, réservé à d’éventuelles versions premium. Néanmoins, la qualité d’affichage se situe parmi les plus correctes sur console portable.