Avec l’arrivée imminente du Black Friday, les bons plans se multiplient. Et voici une offre qui sort du lot : le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est proposé à 388 €, à condition d’utiliser le code promo FRBF60 sur AliExpress.
Nintendo propose avec la Switch 2 une version modernisée de sa console hybride : écran Full HD de 7,9 pouces pour une meilleure lisibilité, Joy-Con 2 repensés et performances renforcées pour des sessions de jeu plus stables, chez soi comme en déplacement. Le pack incluant Mario Kart World profite en ce moment d’une réduction notable sur AliExpress, où il tombe à 388 € au lieu de 509 €.
Pourquoi choisir ce pack Nintendo Switch 2 Mario Kart World ?
- Écran Full HD 7,9 pouces
- Joy-Con 2 ergonomiques et précis
- Un des meilleurs jeux Switch 2 multijoueurs
Une Switch 2 modernisée mais fidèle au concept hybride
Noté 8/10 lors de son test 100% indépendant, la Nintendo Switch 2 poursuit la philosophie initiée par la première Switch : une console capable d’être utilisée aussi bien sur téléviseur que comme machine portable. Cependant, Nintendo a retravaillé plusieurs aspects essentiels de l’expérience de jeu.
Un écran plus confortable
La Switch 2 adopte un écran LCD Full HD de 7,9 pouces, offrant une image plus précise, un meilleur confort de lecture et des couleurs plus équilibrées. Que vous jouiez en mode portable dans les transports, dans le salon ou à l’extérieur, la lisibilité est améliorée.
Joy-Con 2 : ergonomie et stabilité revues
Nintendo a également retravaillé ses manettes détachables. Les Joy-Con 2 profitent d’une prise en main plus naturelle, d’une connectivité plus stable et de sticks plus réactifs. Cela réduit les micro-coupures et améliore la précision sur les jeux rapides ou compétitifs.
Performances revues pour une expérience plus fluide
Sous le capot, la Switch 2 s’appuie sur un nouveau processeur qui permet plusieurs améliorations immédiates :
- Temps de chargement plus courts,
- Performances plus stables, y compris dans les jeux récents,
- Moins de chutes de framerate, notamment en mode portable,
- Une meilleure gestion énergétique.
Ces évolutions rendent l’usage globalement plus fluide, que ce soit pour des sessions courtes ou pour de longues parties.
Plus d’autonomie, plus de stockage
Autre différence notable :
- La batterie a été optimisée, ce qui se traduit par plusieurs heures supplémentaires de jeu par rapport à la génération précédente.
- Le stockage interne passe à 256 Go, une capacité plus adaptée au téléchargement de jeux sans devoir immédiatement ajouter une carte microSD.
La connectique évolue également, avec deux ports USB-C, facilitant l’utilisation d’accessoires modernes, qu’il s’agisse d’un casque audio, d’une batterie externe ou d’un support de recharge.
Rétrocompatibilité complète avec les jeux Nintendo Switch
Pour les utilisateurs déjà équipés d’une Switch ou d’une ludothèque existante, c’est un point important :
- Tous les jeux Nintendo Switch sont pris en charge sur Switch 2.
- Les titres emblématiques comme Mario Kart 8 Deluxe, Zelda: Breath of the Wild ou Animal Crossing peuvent donc être rejoués avec une meilleure fluidité et un rendu plus net.
Seule concession : le modèle actuel n’intègre pas d’écran OLED, réservé à d’éventuelles versions premium. Néanmoins, la qualité d’affichage se situe parmi les plus correctes sur console portable.
Une promotion à saisir avant les stocks tendus du Black Friday
Avec un prix final de 388 € après saisie du code FRBF60 dans votre panier, le pack Nintendo Switch 2 affiche l’un de ses tarifs les plus bas observés depuis son lancement.
L’offre s’inscrit dans les promotions autour du Single Day, qui se prolongent encore quelques jours sur AliExpress, et anticipe les remises du Black Friday où les consoles — surtout Nintendo — sont régulièrement victimes de ruptures.
Pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le 29 novembre au risque de voir les stocks se resserrer, cette promotion constitue un compromis intéressant.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
