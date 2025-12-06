À l’approche des fêtes, Rakuten active sa Parade de Noël, une opération qui concentre chaque année des remises particulièrement agressives sur les produits les plus recherchés pour les cadeaux. Grâce aux offres partenaires, aux super points cumulables et aux rabais saisonniers, vous pouvez mettre la main sur des articles premium — smartphones, wearables, audio, tablettes, gaming — tout en limitant votre budget. C’est un moment stratégique pour boucler vos emplettes avant la ruée de décembre, avec des prix parfois équivalents aux meilleures ventes flash de l’année.