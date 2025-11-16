Dimanche 16 novembre marque cette période charnière où les promotions s’accélèrent avant l’ouverture officielle de la semaine Black Friday, prévue les 20 et 21 novembre chez Amazon. La plupart des enseignes ont déjà lancé leurs offres « avant-première Black Friday », souvent proches des remises que l’on retrouvera la semaine prochaine.

C’est un moment stratégique pour profiter de réductions fortes sans attendre la cohue du 22 novembre, surtout pour celles et ceux qui commencent à préparer leurs cadeaux de Noël. Les catégories les plus recherchées (smartphones, casques audio, PC portables, TV, robotique domestique, objets connectés) affichent aujourd’hui des prix qui comptent parmi les plus attractifs de la saison.

Nous avons retenu 20 offres sérieuses, issues de vendeurs fiables, afin d’identifier clairement les produits qui valent vraiment le détour ce week-end avant le lancement officiel du Black Friday.