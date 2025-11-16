Le Black Friday démarre officieusement sur Amazon avec une pluie d’offres anticipées qui donnent déjà le ton des prochains jours. Smartphones, robotique, PC, TV, stockage ou accessoires : voici 20 promos solides pour bien amorcer la saison des achats.
Dimanche 16 novembre marque cette période charnière où les promotions s’accélèrent avant l’ouverture officielle de la semaine Black Friday, prévue les 20 et 21 novembre chez Amazon. La plupart des enseignes ont déjà lancé leurs offres « avant-première Black Friday », souvent proches des remises que l’on retrouvera la semaine prochaine.
C’est un moment stratégique pour profiter de réductions fortes sans attendre la cohue du 22 novembre, surtout pour celles et ceux qui commencent à préparer leurs cadeaux de Noël. Les catégories les plus recherchées (smartphones, casques audio, PC portables, TV, robotique domestique, objets connectés) affichent aujourd’hui des prix qui comptent parmi les plus attractifs de la saison.
Nous avons retenu 20 offres sérieuses, issues de vendeurs fiables, afin d’identifier clairement les produits qui valent vraiment le détour ce week-end avant le lancement officiel du Black Friday.
Les 20 promos à saisir ce weekend sur Amazon
- Casque VR Meta Quest 3S 128 Go à 249,99 € au lieu de 329,99 €
- Aspirateur robot Roborock Saros 10 à 899,00 € au lieu de 1 499,00 €
- Aspirateur robot ECOVACS T50 Pro Omni à 399,00 € au lieu de 899,00 €
- Écran OLED ASUS ROG Swift PG32UCDP à 899,00 € au lieu de 1 549,00 €
- Tablette HONOR Pad X8A à 98,37 € au lieu de 109,00 €
- Eufy SoloCam S220 (Pack 2 + HomeBase 3) à 169,99 € au lieu de 279,99 €
- Écran ASUS VY249HGR 23,8” 120 Hz à 74,00 € au lieu de 129,99 €
- Smartphone Google Pixel 10 (128 Go) à 699,00 € au lieu de 899,00 € (+100 € bonus)
- Smartphone Samsung Galaxy S25 à 699,00 € au lieu de 752,00 €
- Vidéoprojecteur XIWBSY 1500 ANSI à 199,98 € au lieu de 299,99 €
- SSD NVMe Crucial T500 2 To (dissipateur) à 139,14 € au lieu de 205,99 €
- Aspirateur laveur Dyson WashG1 à 330,00 € au lieu de 699,00 €
- Reveil Philips SmartSleep Wake-Up Light à 139,99 € au lieu de 189,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 / 16 Go / 512 Go) à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Aspirateur Roborock QV 35A à 379,99 € au lieu de 589,99 €
- Smartphone Google Pixel 9a à 409,00 € au lieu de 549,00 €
- TV Philips Ambilight 55PUS8500 (55”) à 438,85 € au lieu de 649,00 €
- Projecteur Wielio Android 11 FHD à 129,99 € au lieu de 259,99 €
- Aspirateur robot Lefant M210 à 77,98 € au lieu de 121,72 €
- Smartphone HONOR X6b à 94,90 € au lieu de 109,00 €
Les offres chez les autres marchands à ne pas manquer
- Pack Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World à 425 € au lieu de 538 € chez AliExpress
- PC Lenovo IdeaPad Slim 5 à 549,99 € au lieu de 749,99 € chez Cdiscount
- Apple iPhone Air 256 Go à 819,99 € au lieu de 1 229,00 € chez Rakuten
- Apple iPhone 16e (128 Go) à 519,00 € au lieu de 669,00 € chez Rakuten
- PC HP Victus 15 (RTX 5060) à 799,99 € au lieu de 999,99 € chez Cdiscount
- ASUS VivoBook 17 X1704 à 569,99 € au lieu de 649,99 € chez Cdiscount
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- 10 To de stockage pCloud + gestionnaire de mdp offert à - de 200€/an
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Pourquoi ces offres méritent toute votre attention ?
À dix jours du lancement officiel de la semaine Black Friday, ces promotions permettent déjà de faire de vraies économies sur des catégories très recherchées en fin d’année : smartphones récents, stockage rapide, vidéoprojecteurs, écrans gaming et robotique domestique.
Elles s’appuient sur des produits bien établis, dont certains ont été testés par notre rédaction, comme le ROG Swift OLED PG32UCDMR, un moniteur salué pour sa réactivité et son contraste dans notre test dédié (« nous avions particulièrement apprécié la qualité du QD-OLED sur les scènes sombres »).
Pour ceux qui souhaitent équiper la maison, renouveler un PC ou préparer leurs cadeaux de Noël en avance : ce type d’offres avant-première Black Friday représente une bonne opportunité d’accéder à des références fiables à des prix nettement plus bas que d’habitude.
Nos conseils pour profiter des meilleures offres Amazon pour le Black Friday
À l’approche de la semaine Black Friday, Amazon multiplie les promotions temporaires, les ventes flash et les remises anticipées. La plateforme n’affiche pas toujours clairement la durée des offres ni leur profondeur réelle, ce qui rend encore plus important le fait d’adopter une bonne méthode pour repérer les bons plans crédibles.
En utilisant les outils intégrés et en surveillant les bonnes zones du site, il devient beaucoup plus simple de distinguer les vraies réductions de la simple fluctuation de prix. Voici les réflexes essentiels pour optimiser vos achats pendant cette période très chargée en promotions :
- Créer une liste d’envies et suivre les variations tarifaires : Amazon vous prévient automatiquement lorsqu’un produit baisse, ce qui permet d’acheter au bon moment sans consulter chaque page manuellement.
- Surveiller les ventes flash mises à jour toute la journée : ces offres limitées dans le temps recèlent souvent des remises intéressantes sur les accessoires tech, le petit électroménager ou les produits connectés.
- Profiter des avantages Amazon Prime : au-delà de la livraison rapide, l’abonnement donne accès à des promos exclusives ou anticipées, un atout appréciable lors des événements majeurs comme le Black Friday.
- Comparer les prix avec les principaux concurrents : un deal Amazon peut être fort, mais un rapide coup d’œil chez Fnac, Cdiscount ou Boulanger permet de vérifier qu’il s’agit bien du tarif le plus avantageux du moment.
- Consulter les sélections Clubic : notre rédaction analyse quotidiennement les baisses de prix pour identifier les offres réellement pertinentes, en s’appuyant sur les variations de marché et l’historique tarifaire.
- Jeter un œil au reconditionné Amazon Renewed : parfois ignorés, ces produits “comme neufs” offrent un rapport qualité/prix très solide, notamment pour les smartphones, tablettes ou appareils Amazon.
- Cibler les périodes promotionnelles clés : Prime Day, Black Friday, French Days ou soldes sont les moments les plus propices pour obtenir les remises les plus profondes.
Avec ces pratiques, vous mettez toutes les chances de votre côté pour tirer parti des offres anticipées du 15 novembre… avant que la grande vague de promotions ne déferle la semaine prochaine.
