La Black Friday Week démarre officiellement aujourd’hui chez Amazon, lançant une dizaine de jours de promotions intenses qui s’étendront jusqu’au 1er décembre. Comme chaque année, le géant du e-commerce ouvre le bal avec une pluie de remises qui touchent toutes les gammes, du high-tech à la maison connectée en passant par le petit électroménager.

Les premières réductions activées ce jeudi affichent déjà des baisses très marquées, notamment sur les TV, les casques audio, les aspirateurs robots et les PC portables. Que vous envisagiez de renouveler un smartphone, d’améliorer votre confort à la maison ou de préparer des cadeaux de fin d’année à moindre coût, les offres du moment ont clairement de quoi retenir l’attention.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les 50 promotions les plus intéressantes mises en ligne ce matin. Découvrez-les juste en dessous.