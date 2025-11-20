Le vrai Black Friday démarre aujourd’hui chez Amazon avec une avalanche de remises qui viennent tout juste d’être mises en ligne. TV, maison connectée, smartphones, audio, PC… voici les 50 offres les plus intéressantes à découvrir avant tout le monde.
La Black Friday Week démarre officiellement aujourd’hui chez Amazon, lançant une dizaine de jours de promotions intenses qui s’étendront jusqu’au 1er décembre. Comme chaque année, le géant du e-commerce ouvre le bal avec une pluie de remises qui touchent toutes les gammes, du high-tech à la maison connectée en passant par le petit électroménager.
Les premières réductions activées ce jeudi affichent déjà des baisses très marquées, notamment sur les TV, les casques audio, les aspirateurs robots et les PC portables. Que vous envisagiez de renouveler un smartphone, d’améliorer votre confort à la maison ou de préparer des cadeaux de fin d’année à moindre coût, les offres du moment ont clairement de quoi retenir l’attention.
Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les 50 promotions les plus intéressantes mises en ligne ce matin. Découvrez-les juste en dessous.
Les dernières promos Black Friday à saisir
🧹 Aspirateurs & Entretien des sols
- Dyson V8 Absolute : Aspirateur-balai sans fil à 298,99 € au lieu de 499,00€
- ECOVACS X8 Omni : Robot aspirateur laveur à 499,00 € au lieu de 2199,00€
- Mova E20 Plus : Robot aspirateur laveur autovidange à 149,00 € au lieu de 249,00 €
- Aspirateur laveurTineco Floor One Switch S6 à 354,00 € au lieu de 649,00 €
- Aspirateur laveur Tineco iFloor 5 Breeze Complete à 159,00 € au lieu de 299,00 €
- Set Aspirateur Robot Laveur, Roborock QV 35A à 359,99€ au lieu de 599,99€
🖥️ TV & Vidéoprojecteurs
- TV 4K LG NanoCell 75NANO81 (75”) à 569,00 € au lieu de 799,00 €
- TV 4K HDR10 LG QNED8E 55” 2025 à 469,00 € au lieu de 899,00 €
- TV 4K HDR10 LG QNED8E 43” 2025 à 364,56 € au lieu de 649,00 €
- TV 4K Full Array Sony Bravia KD-55X85L à 799,00 € au lieu de 1 399,00 €
- TV OLED 65” LG OLED65B4E 2024 à 949,00 € au lieu de 1 154,99 €
- TV QLED 4K Fire TV Xiaomi TV F Pro 75” à 499,00 € au lieu de 999,00 €
- Vidéoprojecteur Android 14 4K supportée à 39,80 € au lieu de 85,99 €
🏠 Maison connectée & domotique
- Kit 2 ampoules E27 Philips Hue + Bridge à 74,99 € au lieu de 113,84 €
- Tapo C200C Caméra WiFi 360° 1080p à 19,99 € au lieu de 34,99 €
🕹️ Consoles / Gaming
- Console PC portable MSI Claw A1M à 469,00 € au lieu de 899,99 €
- PS5 Standard + Manette DualSense à 449,99 € au lieu de 549,99 €
🎧 Casques & Écouteurs
- Écouteurs sans Fil Samsung Galaxy Buds3 Pro à 179,00€ au lieu de 249,99€
- Écouteurs Bluetooth Sony WF-C700N à 65,00 € au lieu de 99,00 €
- Écouteurs Bluetooth ANC Soundcore P30i à 25,99 € au lieu de 49,99 €
- Casque sans Fil ANC Beats Studio Pro (Apple) à 189,00€ au lieu de 399,95€
- Casque sans fil Sony WH-CH720N à 71,99 € au lieu de 149,99 €
- Casque sans fil autonomie ++ Sony WH-CH520 à 33,00 € au lieu de 69,99€
- Enceinte Bluetooth 360° UE Wonderboom 4 à 59,99 € au lieu de 99,99 €
- Casque gamer Logitech G735 LIGHTSPEED à 99,99 € au lieu de 229,00 €
- Casque ANC Sennheiser Momentum 4 SE à 184,99 € au lieu de 399,00 €
📱 Smartphones
- Smartphone Google Pixel 9a 128go à 409,00 € au lieu de 549,00€
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 128Go Noir à 128,49€ au lieu de 233,00€
- Smartphone Samsung Galaxy A26 5G 128 Go à 218,95 € au lieu de 319,00 €
🖱️⌨️ Claviers, Souris & Accessoires PC
- Casque gamer léger Logitech G435 LIGHTSPEED à 29,99 € au lieu de 47,99 €
- Clavier compact CHERRY KW 7100 Mini BT à 29,99 € au lieu de 58,14 €
- Clavier mécanique Corsair K70 Pro Mini Wireless à 79,99 € au lieu de 189,00€
- Souris gaming premium Razer Basilisk V3 Pro à 92,49 € au lieu de 179,99 €
- Souris ergonomique verticale Logitech Lift à 39,99 € au lieu de 79,99 €
- Souris Bluetooth compacte Logitech M240 à 13,29 € au lieu de 27,99 €
- Clavier mécanique CHERRY XTRFY K4V2 TKL à 59,99 € au lieu de 119,00 €
- Chargeur 100W 4 ports UGREEN Nexode à 31,65 € au lieu de 55,49 €
- Chargeur USB-C 40W Belkin doubles ports à 15,98 € au lieu de 34,99 €
💻 PC portables
- PC Copilot+ 14,5" Acer Swift SF14-11-X54K à 619,00 € au lieu de 1 299,00 €
- PC OLED 15,6” ASUS Vivobook S15 Copilot+ à 629,99 € au lieu de 1199,99€
- PC Chrome 14” Lenovo IdeaPad Slim 3 à 139,99 € au lieu de 399,99 €
- PC Copilot+ 15,3” Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 à 519,99 € au lieu de 949,99 €
🔋 Batteries externes
- Batterie externe 200W Anker Prime 20000 mAh à 66,49 € au lieu de 96,05€
- Batterie triple USB Anker PowerCore 26800 mAh à 35,99 € au lieu de 59,99€
💾 Stockage & composants
- SSD NVMe PCIe 5.0 Crucial T705 4 To à 322,99 € au lieu de 889,99 €
- SSD NVMe PCIe 4.0 Transcend MTE250H 1 To à 83,27 € au lieu de 143,99€
⚙️ Boîtiers & périphériques PC
- Boîtier PC mATX panoramique Corsair 2500X à 89,90 € au lieu de 149,90€
- Écran gaming MSI G255PF E2 180 Hz à 109,95 € au lieu de 179,99 €
⌚ Objets connectés
- Samsung Galaxy Watch7 (40 mm) à 189,99 € au lieu de 269,20 €
Pourquoi ces offres valent le détour ?
Ce début de Black Friday Week rassemble des remises variées sur plusieurs produits très demandés, ce qui facilite les achats anticipés. Les réductions couvrent le multimédia, l’audio, les objets connectés et les solutions d’entretien du quotidien.
Certains modèles ont été évalués en profondeur dans nos tests, comme le LG OLED B4, présenté dans notre analyse dédiée, ce qui permet d’estimer plus facilement leur positionnement. Cette diversité permet d’adapter son budget sans pression et de sélectionner un appareil selon un besoin précis.
Nos conseils pour profiter pleinement des promotions Amazon
Amazon multiplie les remises en cette période de Black Friday Week, mais il peut être difficile de suivre toutes les variations de prix. Les offres changent rapidement et certaines durent seulement quelques heures, ce qui demande un minimum d’organisation pour repérer les réductions vraiment intéressantes. En adoptant quelques habitudes simples, il devient plus facile d’identifier les baisses pertinentes et d’éviter les achats impulsifs. Voici des conseils pratiques pour suivre les promotions au bon moment et optimiser vos recherches durant cette période dense.
- Utiliser la liste d’envies : en ajoutant les produits suivis dans un espace dédié, vous recevez des notifications lors d’un changement de prix. Ce suivi automatique aide à repérer les variations importantes.
- Vérifier régulièrement les ventes flash : ces offres courtes sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles concernent souvent des accessoires tech, du petit électroménager ou des produits du quotidien.
- Activer les avantages Prime : l’abonnement donne accès à certaines promotions avant les autres utilisateurs. Il facilite également la réception rapide d’un article lorsque les stocks diminuent.
- Comparer les tarifs avec d’autres enseignes : un prix attractif chez Amazon n’est pas toujours le plus bas du marché. Vérifiez les promotions chez Fnac, Cdiscount, Boulanger ou d’autres revendeurs pour un aperçu complet.
- Consulter les sélections Clubic : nos équipes examinent quotidiennement une large partie des offres pour mettre en avant les deals les plus pertinents, avec un classement clair par catégorie.
- Explorer les produits reconditionnés : les gammes “Amazon Renewed” ou “Comme neuf” proposent des appareils fiables, testés et garantis, souvent à un tarif plus accessible.
- Cibler les temps forts de l’année : Black Friday, soldes, French Days ou Prime Day offrent des remises plus importantes et un choix plus large. Ce sont des périodes adaptées pour planifier un achat précis.
Ces quelques méthodes permettent d’aborder plus sereinement les nombreuses promotions du moment. Elles facilitent le suivi des fluctuations de prix, aident à identifier les bonnes opportunités et garantissent un achat plus réfléchi, en phase avec vos besoins.
