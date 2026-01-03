Beaucoup d’amateurs d’Apple Watch connaissent cette sensation. On suit les sorties, on compare les tailles, on se dit que la 46 mm serait quand même nettement plus confortable au poignet et pour la lecture des informations. Puis vient le moment où l’on regarde le prix et on se dit que l’on va attendre encore un peu.

Début 2026, Amazon fait enfin bouger les lignes avec une vraie réduction sur cette Apple Watch Series 11 GPS 46 mm. Résultat : une montre connectée récente, grand format, plus accessible, qui devient d’un coup un achat beaucoup plus raisonnable pour qui voulait se faire plaisir sans dépasser les limites de son budget.