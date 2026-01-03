À l’approche officielle des Soldes d’hiver, Amazon prend de l’avance et donne déjà le ton. De nombreuses références stratégiques voient leur tarif reculer de manière significative : smartphones de dernière génération, accessoires indispensables du quotidien, aspirateurs intelligents ou TV Mini LED. Cette offensive tarifaire n’a rien d’un hasard. Elle répond à deux logiques : écouler les stocks post-fêtes et capter l’attention des consommateurs avant la concurrence.

Certaines remises sont d’ailleurs comparables à celles constatées pendant le Black Friday ou le Cyber Monday, ce qui confirme une tendance forte : les “soldes avant les soldes”. Résultat, il n’est plus rare de trouver dès janvier des réductions à deux chiffres sur des produits très récents comme l’iPhone 16e ou le Meta Quest 3. Pour les consommateurs avertis, c’est une opportunité à saisir afin d’éviter la ruée du premier jour des Soldes et les ruptures de stock.

Autre constat : la tech “utile” est mise en avant. Batteries externes, aspirateurs robots, TV et casques audio correspondent aux besoins concrets de début d’année : organisation, confort, productivité et loisirs à la maison. Si vous aviez prévu d’attendre encore quelques jours, il peut clairement être pertinent d’anticiper : certaines offres actuelles ne seront pas forcément meilleures pendant les Soldes.