Les fêtes à peine terminées, Amazon ouvre déjà le bal des bons plans avec une pluie de remises sur smartphones, TV, casques audio, objets connectés et électroménager. Des promos parfaites pour commencer 2026 du bon pied… avant même le lancement officiel des Soldes d’hiver !
Début d’année rime souvent avec bonnes résolutions… et bonnes affaires. Amazon démarre 2026 sur les chapeaux de roue avec une sélection de produits phares déjà en forte baisse : smartphones récents, accessoires high-tech, aspirateurs robots ou encore casques audio sans fil. De quoi s’équiper moins cher sans attendre les Soldes. Nous avons sélectionné pour vous les offres les plus intéressantes du moment, celles qui méritent vraiment le détour.
Les 15 bons plans à saisir à quelques jours des Soldes :
- Apple iPhone 16e 128 Go à 619 € au lieu de 719 €
- Google Pixel 9a 128 Go à 399 € au lieu de 549 €
- Apple AirTag à 29,99 € au lieu de 39 €
- Casque VR Meta Quest 3 512 Go à 499,99 € au lieu de 549,99 €
- Samsung Galaxy Tab A11 8.7" WiFi 64 Go à 148,19 € au lieu de 179,90 €
- Pack complet caméra Insta360 X4 Air à 349 € au lieu de 429 €
- Ecouteurs sans fil CMF by Nothing Buds Pro 2 à 42,95 € au lieu de 64,95 €
- Casque sans fil Soundcore by Anker Q30 à 61,59 € au lieu de 79,99 €
- Apple Watch SE 3 (GPS 40 mm) à 249 € au lieu de 269 €
- Batterie externe INIU (22.5W 10 000mAh) à 17,09 € au lieu de 29,99 €
- TV Mini LED XIAOMI S Mini 65 pouces 2025 à 599 € au lieu de 799 €
- Videoprojecteur Wielio FHD 1080P à 89,98 € au lieu de 219,99 € (coupon 20 €)
- Aspirateur robot laveur Lefant M3 Max à 359,99 €
- Aspirateur Roborock Q10 S5+ à 249,99 € au lieu de 289,99 €
- Moulinex Easy Fry POP 5L à 59,99 € au lieu de 99,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
À quelques jours des Soldes, Amazon semble déjà casser les prix
À l’approche officielle des Soldes d’hiver, Amazon prend de l’avance et donne déjà le ton. De nombreuses références stratégiques voient leur tarif reculer de manière significative : smartphones de dernière génération, accessoires indispensables du quotidien, aspirateurs intelligents ou TV Mini LED. Cette offensive tarifaire n’a rien d’un hasard. Elle répond à deux logiques : écouler les stocks post-fêtes et capter l’attention des consommateurs avant la concurrence.
Certaines remises sont d’ailleurs comparables à celles constatées pendant le Black Friday ou le Cyber Monday, ce qui confirme une tendance forte : les “soldes avant les soldes”. Résultat, il n’est plus rare de trouver dès janvier des réductions à deux chiffres sur des produits très récents comme l’iPhone 16e ou le Meta Quest 3. Pour les consommateurs avertis, c’est une opportunité à saisir afin d’éviter la ruée du premier jour des Soldes et les ruptures de stock.
Autre constat : la tech “utile” est mise en avant. Batteries externes, aspirateurs robots, TV et casques audio correspondent aux besoins concrets de début d’année : organisation, confort, productivité et loisirs à la maison. Si vous aviez prévu d’attendre encore quelques jours, il peut clairement être pertinent d’anticiper : certaines offres actuelles ne seront pas forcément meilleures pendant les Soldes.
Promotions des Soldes : vers quels e-commerçants se tourner pour trouver les meilleures affaires ?
Lorsque les Soldes d’hiver commenceront officiellement, la question ne sera pas “où acheter ?” mais plutôt “où acheter au meilleur prix ?”. Tous les grands acteurs de l’e-commerce se positionnent, avec chacun leurs forces et leurs spécialités. Voici un panorama utile pour orienter vos recherches.
Amazon : des prix agressifs et une logistique imbattable
Amazon reste la référence quand on parle de bons plans tech. L’enseigne frappe fort sur les prix, renouvelle les offres plusieurs fois par jour et propose souvent des remises équivalentes au Black Friday dès le lancement des Soldes. L’autre force d’Amazon, c’est sa logistique : livraison rapide, retours simplifiés et service client généralement réactif. C’est le meilleur terrain de chasse pour les casques audio, aspirateurs robots, domotique, TV, accessoires smartphone et objets connectés. Les abonnés Prime profitent également d’avantages supplémentaires et de livraisons express, ce qui fait très souvent la différence.
Cdiscount : le spécialiste des gros rabais et des “prix barrés”
Cdiscount continue d’être l’un des acteurs les plus agressifs sur les tarifs. L’enseigne excelle sur les gros électroménagers, TV 4K, PC portables mais aussi sur les petits prix du quotidien. On y trouve régulièrement des codes promos supplémentaires, des coupons cumulables, et des facilités de paiement en plusieurs fois. Cdiscount reste également très fort sur les ventes flash et les bundles exclusifs (console + jeu, TV + barre de son…). Pour les chasseurs de bonnes affaires qui aiment comparer et optimiser le panier, c’est un passage obligé.
Fnac : le choix premium et le retrait en magasin
Fnac se distingue par son réseau physique : la possibilité de retirer en magasin en une heure, de bénéficier de conseils en boutique et d’extensions de garantie rassure beaucoup d’acheteurs. Fnac est une valeur sûre pour les produits Apple, ordinateurs portables ultrabooks, liseuses, casques haut de gamme et consoles de jeu. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de remises exclusives et de chèques cadeaux cumulables, ce qui fait souvent descendre la facture.
Darty : le SAV béton et la tranquillité d’esprit
Si votre priorité est la sécurité de l’achat, Darty reste une référence. L’enseigne met l’accent sur le service après-vente, la réparation, et l’échange rapide en cas de souci. Darty est particulièrement pertinent pour le gros électroménager, aspirateurs, TV et petit électroménager premium. Les offres sont parfois moins “spectaculaires” que chez Amazon, mais le suivi derrière l’achat vaut largement la différence pour ceux qui veulent investir sereinement.
Rakuten : le champion du prix plancher et du cashback
Rakuten est souvent imbattable sur le tarif final grâce à son système de Super Points, qui permet de récupérer une partie du montant de vos achats en cagnotte. C’est l’un des meilleurs sites pour smartphones reconditionnés, produits importés, jeux vidéo et accessoires tech. En revanche, il faut bien vérifier la réputation du vendeur marketplace et les conditions de garantie. Idéal pour ceux qui veulent le prix le plus bas possible, quitte à sortir des circuits traditionnels.
AliExpress : la caverne d’Ali Baba des petits prix
AliExpress s’est imposé en France comme une alternative sérieuse pour tous les objets tech à prix mini : écouteurs, domotique, accessoires PC, gadgets connectés, objets maison intelligente. Les prix sont souvent imbattables, surtout pendant les Soldes et événements comme “Mega Deals”. Les délais peuvent être plus longs selon l’entrepôt d’expédition, mais la plateforme multiplie désormais les livraisons rapides depuis l’Europe et les protections acheteurs.
Rue du Commerce : la destination des gamers et des bricoleurs PC
Rue du Commerce concentre ses meilleurs prix sur la carte graphique, SSD, RAM, écrans PC, processeurs et composants PC gamer. On y trouve régulièrement des offres très agressives sur les RTX, Radeon et moniteurs 144 Hz et plus. C’est aussi un bon plan pour ceux qui montent eux-mêmes leur machine ou veulent faire évoluer leur configuration sans exploser leur budget. Les packs composants + logiciels y sont également fréquents.