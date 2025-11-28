Rakuten met en avant une large sélection de produits Apple à l’occasion du Black Friday, avec des remises intéressantes et des cagnottes qui renforcent l’avantage financier. Une opportunité pour s’équiper ou renouveler son matériel à moindre coût.
Le Black Friday constitue chaque année une période stratégique pour obtenir du matériel Apple à un tarif plus accessible. Pour l’édition 2025, Rakuten applique des réductions sur plusieurs références phares, de l’iPhone à l’iPad en passant par les AirPods et les Apple Watch. Chaque promotion s’accompagne d’une cagnotte supplémentaire créditée sur le compte Rakuten, permettant de réduire encore davantage la facture sur un prochain achat.
Cette sélection regroupe les offres les plus pertinentes du moment, en tenant compte de l’équilibre entre prix final, caractéristiques des produits et usages auxquels ils répondent. De quoi aider les utilisateurs à identifier rapidement le modèle qui correspond à leurs besoins, qu’il s’agisse de mobilité, d’écoute audio, de productivité ou de suivi santé.
Les offres Black Friday Apple
- AirPods Pro 3 à 229€ au lieu de 249€
- iPad A16 à 309,99 € au lieu de 399€ avec le code BLACK15
- Apple Watch Series 10 GPS à 324,99€ au lieu de 419€ avec le code BLACK15
- Apple AirPods Max 2 à 464,99€ au lieu de 579€ avec le code BLACK15
- iPhone 16e 128 Go à 499,99€ au lieu de 669€
- iPhone 16 128 Go à 639,99€ au lieu de 869€
- iPhone 17 256 Go à 829,99€ au lieu de 969€
- MacBook Air M4 à 884€ au lieu de 999€ avec le code BLACK15
- iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 299,99€ au lieu de 1 479€
AirPods Pro 3 : une expérience audio complète pour un usage quotidien
Les AirPods Pro 3 représentent une solution audio pensée pour les utilisateurs qui souhaitent un équipement simple à utiliser au quotidien. La réduction active du bruit, associée au mode transparence, offre un confort appréciable dans les environnements bruyants ou lors des déplacements. Leur intégration au sein de l’écosystème Apple assure un appairage rapide avec un iPhone, un iPad ou un Mac, et la compatibilité avec l’audio adaptatif apporte une gestion automatique de l’environnement sonore.
Les commandes tactiles sur les tiges permettent de gérer la lecture, le volume ou les appels sans sortir son téléphone, un atout pratique en mobilité. L’autonomie reste confortable, et l’étui de charge MagSafe facilite l’utilisation avec les accessoires de recharge Apple.
Ils sont proposés à 229 € au lieu de 249 € pour le Black Friday, avec 2,29 € en cagnotte.
iPad A16 : une tablette polyvalente idéale pour le divertissement et la productivité
L’iPad A16 s’adresse aux utilisateurs qui recherchent une tablette équilibrée pour la navigation, le streaming, la prise de notes ou le travail léger. Son format compact en fait un compagnon agréable pour une utilisation quotidienne, tandis que sa compatibilité avec l’Apple Pencil offre des possibilités supplémentaires pour les applications créatives ou scolaires.
Son écran lumineux assure une lecture confortable, et l’optimisation logicielle d’iPadOS renforce la fluidité dans les applications multitâches ou bureautiques. Cet appareil convient particulièrement aux étudiants, aux familles ou à ceux qui souhaitent accéder à un écosystème applicatif large sans adopter un modèle plus coûteux.
Le tarif Black Friday fait tomber la tablette à 309,99 € au lieu de 399 €, avec 3,19 € en cagnotte et le code BLACK15.
Apple Watch Series 10 GPS : un suivi santé et activité pensé pour le quotidien
La Series 10 GPS se concentre sur la gestion des activités sportives et du bien-être. Elle suit automatiquement plusieurs types de séances, enregistre les données cardiaques et fournit des statistiques détaillées pour analyser les performances. La détection d’incident, le suivi du sommeil et les alertes liées au rythme cardiaque sont autant d’outils utiles pour les utilisateurs souhaitant garder un œil sur leur condition physique.
Son intégration à l’iPhone permet de gérer les notifications, les appels ou les applications directement depuis le poignet. Elle convient autant à un usage sportif régulier qu’à une utilisation orientée vers la santé et la productivité.
Elle est disponible à 324,99 € au lieu de 419,99 €, avec 3,60 € en cagnotte et le code BLACK15.
AirPods Max 2 : un casque circum-aural orienté confort et immersion
Les AirPods Max 2 s’adressent aux utilisateurs à la recherche d’un casque enveloppant offrant une réduction de bruit efficace pour les environnements de travail ou les déplacements. Son architecture circum-aurale assure un confort prolongé, tandis que l’intégration logicielle d’Apple apporte une gestion intuitive de l’audio, notamment via l’audio spatial ou les transitions automatiques entre appareils.
Avec un prix de 464,99 € au lieu de 579,99 €, avec le code BLACK15 accompagné de 4,80 € en cagnotte, il devient une option intéressante pour les amateurs d’audio cherchant un produit compatible avec l’écosystème Apple.
iPhone 16e 128 Go : un smartphone centré sur l’essentiel
L’iPhone 16e se destine à ceux qui recherchent un modèle simple d’utilisation, adapté à la navigation, aux réseaux sociaux, aux photos quotidiennes et aux usages classiques d’un smartphone actuel. Son format compact facilite la prise en main, tandis que ses performances et son suivi logiciel garantissent une utilisation stable dans la durée.
Il est proposé à 499,99 € au lieu de 669 €, avec 5 € en cagnotte, à l'occasion du Black Friday.
iPhone 16 128 Go : un modèle polyvalent pour les usages modernes
L’iPhone 16 propose un équilibre entre performance, autonomie et fonctionnalités, capable de répondre à la majorité des besoins : photographie mobile, jeux, streaming, navigation ou productivité. Son écran lumineux permet une lecture agréable en extérieur, tandis que l’intégration d’iOS assure une expérience fluide et cohérente entre les appareils Apple.
Pour le Black Friday, il est affiché à 639,99 € au lieu de 869 €, avec 6,40 € en cagnotte.
iPhone 17 256 Go : un modèle pensé pour les utilisateurs exigeants
L’iPhone 17 offre un ensemble de fonctionnalités adaptées à celles et ceux qui ont besoin d’un appareil capable de gérer des tâches variées : photo, vidéo, travail mobile ou grande consommation de contenu. Sa capacité de stockage de 256 Go le rend pertinent pour les utilisateurs qui stockent de nombreuses applications, documents ou photos.
L’offre Black Friday chez Rakuten le place à 829,99 € au lieu de 969 €, avec 8,30 € en cagnotte.
MacBook Air M4 : un ordinateur léger adapté au travail nomade
Le MacBook Air M4 cible les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable compact, silencieux et capable de gérer les tâches courantes : bureautique, navigation, travail sur documents, visioconférence ou création légère.
Son autonomie étendue, l’efficacité énergétique de la puce M4 et son format fin en font un modèle adapté aux déplacements, aux étudiants ou aux professionnels recherchant un appareil simple à transporter.
Proposé à 884 € au lieu de 999 €, avec 8,99 € en cagnotte et le code BLACK15, il représente une belle promo à ne pas louper.
iPhone 17 Pro Max 256 Go : un grand format pour les utilisateurs intensifs
L’iPhone 17 Pro Max s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent un écran large, une batterie endurante et des performances élevées. Ce modèle convient autant aux amateurs de photo qu’aux personnes qui consomment beaucoup de contenu sur mobile ou utilisent leur smartphone comme outil principal de travail.
Sa capacité de stockage de 256 Go offre une marge suffisante pour les applications, les documents ou les fichiers multimédias.
Pour le Black Friday, il tombe au prix de 1 299,99 € au lieu de 1 479 €, avec 13 € en cagnotte.