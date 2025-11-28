Le Black Friday constitue chaque année une période stratégique pour obtenir du matériel Apple à un tarif plus accessible. Pour l’édition 2025, Rakuten applique des réductions sur plusieurs références phares, de l’iPhone à l’iPad en passant par les AirPods et les Apple Watch. Chaque promotion s’accompagne d’une cagnotte supplémentaire créditée sur le compte Rakuten, permettant de réduire encore davantage la facture sur un prochain achat.

Cette sélection regroupe les offres les plus pertinentes du moment, en tenant compte de l’équilibre entre prix final, caractéristiques des produits et usages auxquels ils répondent. De quoi aider les utilisateurs à identifier rapidement le modèle qui correspond à leurs besoins, qu’il s’agisse de mobilité, d’écoute audio, de productivité ou de suivi santé.