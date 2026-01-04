La scène est classique. On déballe une PS5, une Xbox Series ou une nouvelle Switch. On lance le premier jeu. Et là, une petite frustration apparaît. Les graphismes sont somptueux, mais l’ancienne TV montre vite ses limites. Manque de luminosité, diagonale trop petite, couleurs ternes, pas assez d’immersion… il manque quelque chose pour vraiment profiter du saut technologique.

C’est exactement pour ce genre de situation que cette Samsung QLED TQ75QEF1AUXXC 2025 en 75 pouces devient très intéressante. Elle propose un énorme écran, une technologie QLED lumineuse et une remisée qui la fait passer dans une toute autre catégorie de “rapport taille/prix”.