Compatible MusicCast, Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth bidirectionnel, la True X Surround 90A s’intègre à un système multiroom complet. Les réglages peuvent être personnalisés depuis l’application Yamaha, avec un accès simple aux fonctions avancées comme l’orientation des faisceaux ou l’ajustement des canaux.



La Yamaha True X Surround 90A sera disponible en septembre 2025 au prix public conseillé de 2 499 €. Avec ce lancement, Yamaha compte affirmer une nouvelle fois sa maîtrise du son immersif, en réunissant innovation, simplicité et performances dans un format unique.