Yamaha dévoile sa TRUE X SURROUND 90A, une solution audio haut de gamme qui redéfinit les standards des barres de son avec une immersion Dolby Atmos, une technologie propriétaire de haut-parleurs à faisceaux, et une configuration sans fil inédite.
Après avoir marqué l’histoire des barres de son avec la YSP-1 il y a plus de vingt ans, Yamaha revient sur le devant de la scène avec un modèle résolument ambitieux. La True X Surround 90A incarne l’évolution naturelle de ce savoir-faire, en associant innovations acoustiques, design soigné et technologies intelligentes.
Un système tout-en-un qui mise sur l’immersion et la simplicité
Avec cette nouvelle barre de son, Yamaha ambitionne d'aller un peu plus loin en proposant un véritable système home cinéma intégré. La configuration comprend en effet une barre centrale, un caisson de basses sans fil et des enceintes surround arrière portables — toutes connectées sans fil grâce à la technologie True X. Cette approche permet une installation propre, sans câbles encombrants, et une immersion immédiate.
La barre centrale intègre douze haut-parleurs à faisceaux, projetant le son vers le plafond (six de chaque côté) pour recréer un champ sonore tridimensionnel, fidèle à l’esprit du Dolby Atmos, DTS:X et Auro-3D. Ce système repose sur la technologie YSP de Yamaha, associée à un amplificateur haute performance.
Le caisson de basses bénéficie également d’une conception soignée, avec un évent "Symmetrical Flare" breveté censé réduire les distorsions. Les basses doivent ainsi gagner en profondeur tout en conservant une clarté remarquable.
De l'IA, un design premium et une connectivité moderne
Première barre de son à intégrer la technologie SURROUND:AI, la True X Surround 90A analyse en temps réel les scènes diffusées pour adapter dynamiquement le rendu sonore. Ce traitement, basé sur l’intelligence artificielle, déjà utilisé sur les amplis Yamaha haut de gamme, ajuste automatiquement les dialogues, les effets et la musique selon le contenu.
Le design n’est pas en reste : Yamaha propose un châssis robuste, des finitions soignées et un format discret mais élégant. La barre s’inscrit dans une logique audiophile, à l'instar de la récente KEF XIO sur laquelle nous avons pu mettre la main. Yamaha soigne chaque détail, comme on peut le voir avec ses grilles acoustiques ou ses pieds usinés.
Compatible MusicCast, Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth bidirectionnel, la True X Surround 90A s’intègre à un système multiroom complet. Les réglages peuvent être personnalisés depuis l’application Yamaha, avec un accès simple aux fonctions avancées comme l’orientation des faisceaux ou l’ajustement des canaux.
La Yamaha True X Surround 90A sera disponible en septembre 2025 au prix public conseillé de 2 499 €. Avec ce lancement, Yamaha compte affirmer une nouvelle fois sa maîtrise du son immersif, en réunissant innovation, simplicité et performances dans un format unique.
Source : communiqué de presse