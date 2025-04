Les effets sonores surgissent avec une ampleur remarquable, les basses gagnent en densité sans écraser les dialogues, et la scène sonore conserve sa précision même à volume élevé. Grâce à ses enceintes arrière actives et à son caisson sans fil, le System 6 assure une immersion totale, renforcée par les technologies Dolby Atmos et DTS:X. Ce qui frappe, c’est cette capacité à passer d’un chuchotement à une explosion en conservant un parfait équilibre, typique d’un système bien calibré et pensé pour le cinéma à domicile.



Enfin, le Bravia Theatre System 6 propose un mode Multi Stereo qui permet de diffuser équitablement le signal stéréo sur tous les canaux — idéal pour écouter de la musique dans toute la pièce. On retrouve ici aussi Voice Zoom 3, DSEE pour améliorer les flux compressés, et toutes les technologies immersives de Sony.