BRAVIA Theatre : Sony met le paquet pour une expérience cinéma à la maison

Dotées d'un design plus fin et élégant que les précédentes barres de son de la marque, les BRAVIA Theatre Bar 9 et Bar 8 embarquent la technologie exclusive de Sony, le 360 Spatial Sound Mapping, pour proposer une expérience immersive et récréer une expérience de son spatialisé à 360 degrés.

Cette fonction consiste en effet à créer plusieurs haut-parleurs fantômes autour de l'auditeur, au-dessus comme sur les côtés, afin qu'il puisse percevoir des sons en provenance de plusieurs directions, sans pour autant avoir besoin d'installer des haut-parleurs supplémentaires en différentes positions.