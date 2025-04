Plus accessible, le Sony Bravia 3 vient remplacer le X75WL. Il conserve une dalle LCD avec un rétroéclairage Direct LED plus classique, mais bénéficie d’une nette amélioration côté traitement d’image. Ce modèle introduit un nouveau processeur d’image (distinct du XR), associé à un algorithme PQ inédit. Ce traitement, optimisé pour les téléviseurs d’entrée de gamme, améliore la réduction du bruit vidéo, affine les textures sur les contenus compressés, et renforce la lisibilité des détails dans les sources de faible qualité. Une attention particulière a été portée à la restitution des contenus issus du streaming ou de la TNT, pour offrir une image plus propre et plus agréable au quotidien.