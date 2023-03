De l’OLED plus grand, plus lumineux et toujours plus perfectionné chez Sony

Enfin, on retrouve des arguments qui faisaient déjà la force des téléviseurs Sony l’année précédente. On pense notamment à Bravia Core, le service SVoD de Sony qui se démarque en proposant un contenu à la grande qualité visuelle grâce à Pure Stream et l’IMAX Enhanced. Les téléviseurs Bravia XR sont bien sûr estampillés « Perfect for PS5 » avec les fonctionnalités Auto HDR Tone Mapping et Auto Genre Picture Mode, un nouveau menu de jeu fait son apparition afin de peaufiner les réglages de jeu, tandis que le A95L profite d’une fonction Multi-View pensée pour les joueurs qui ont besoin d’afficher du contenu à côté de leur jeu.



Pour terminer, précisons que Google TV est toujours de la partie sur l’ensemble de la gamme Bravia XR. De son côté, la Bravia Cam, qui permet de passer des appels vidéo et d’optimiser l’image et le son en fonction de la pièce et de la distance de visionnage, est livrée uniquement avec le A95L, mais reste compatible avec l’ensemble de la gamme. Sony a également travaillé sur un tableau de bord Eco qui conserve tous les réglages de l’utilisateur en une seule et même interface et permet d’ajuster facilement les réglages liés à l’économie d’énergie.