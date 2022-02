Sony dévoile des téléviseurs OLED plus abordables avec sa gamme A75K

On ne connait pour l’heure que peu de détails techniques sur les téléviseurs OLED A75K. Ils seront livrés avec Google TV, qui inclut l’accès à de nombreuses applications ainsi qu’à un Chromecast intégré et l’assistant vocal de Google. Il sera également compatible avec Bravia Cam, une caméra optionnelle qui permettra non seulement de prendre des appels en visioconférence, mais aussi de contrôler le téléviseur via des commandes gestuelles, de créer des alertes de proximité pour les enfants ou de déclencher l'extinction automatique lorsque plus personne n’est devant le téléviseur.



D’autres téléviseurs ont été dévoilés en parallèle, sur le catalogue LCD du fabricant, notamment les gammes X75K, X73K et X72K. Nous espérons en apprendre davantage dans les prochaines semaines, et connaitre notamment les prix et disponibilités de toutes ces références.