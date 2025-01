La recette reste identique : un système composé de quatre satellites sans fil, chacun étant équipé de trois haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut et d’un tweeter capable de délivrer des graves. Un caisson de basse, équipé d’une membrane de 6,5 pouces, vient compléter cette fine équipe, créant un bulle sonore enveloppante sans avoir à gérer une forêt de câbles au milieu du salon.

Au total, 13 haut-parleurs développant une puissance de 720 W sont présents, le tout dans un configuration 4.1.2 canaux. Le système est d’ailleurs compatible avec les technologies, Pure Surround, Dolby Atmos et DTS:X pour immerger les spectateurs. En prime, il analyse l'acoustique de la pièce afin d’ajuster le rendu sonore.

Vous l’aurez compris, l’intérêt d’un tel système sans-fil est d’offrir une spatialisation supérieure à celle d’une barre de son, sans les contraintes d’un home cinéma classique. Qui plus est, grâce à la technologie Hi-Concerto, il se synchronise avec les téléviseurs Hisense compatibles, ajoutant une voix centrale supplémentaire. L'ensemble fonctionne grâce à un module Wi-Fi connecté au téléviseur, qui distribue le signal aux enceintes. Ce module dispose d'une connectique complète : HDMI eARC, HDMI IN (Passthrough), entrée optique et Bluetooth 5.3.