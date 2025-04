Tout s’organise autour d’un petit boitier central, lequel accueille une entrée HDMI (version non précisée), un port eARC, un port optique Toslink, et une puce Bluetooth 5.3. Contrairement aux modèles Sony, aucune dimension connectée n’est de la partie, ni aucune application dédiée. Les possesseurs de TV Hisense peuvent se reposer sur la technologie EZPlay, qui met en place une interface dédiée. Pour pallier cette limitation ergonomique, la télécommande intègre un astucieux petit écran monochrome capable d’afficher les différentes informations. Ainsi, même des réglages avancés, comme la gestion des canaux verticaux et Surround, peuvent s’effectuer à partir de cet élément.