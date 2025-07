Point fort de la Kef XIO, la connectivité (Wifi ou Ethernet) repose sur l’environnement W2, déjà mis en place par Kef sur ses modèles actifs LS : LS50 Wireless II, LSX et LS60 Wireless. Outre une intégration dans l’écosystème multiroom Kef Connect, ce qui permet de déployer de nombreux réglages, la barre est compatible avec les protocoles connectés Airplay 2, Google Cast, UPnP/DLNA, Spotify Connect et Tidal Connect, et prend en charge le Bluetooth via sa puce 5.3.