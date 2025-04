Cette ambition dépasse le simple cadre de l’architecture audio, puisque les deux appareils mettent le paquet sur la connectique et sur la dimension connectée. Outre la présence de deux entrées HDMI et d’un port HDMI eARC, les barres de son disposent d’une puce Bluetooth, mais surtout d’une puce Wifi. Cette dernière offre une compatibilité avec les protocoles Airplay 2, Chromecast, Alexa MRM, Spotify Connect, et Tidal Connect. Cerise sur le gâteau, les microphones intégrés permettent de contrôler l’ensemble à la voix via l’assistant Alexa. L’application dédiée, SmartThing, est au diapason, et propose un nombre plus que conséquent de réglages sonores (égalisation, ajustement des canaux, etc..) et ergonomiques.