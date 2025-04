Vous l'aurez compris, la nouvelle CINEBAR 11 intègre dorénavant la technologie Dolby Atmos. Cette nouvelle itération permet de « diffuser un son 3D immersif », ajoutant une spatialisation verticale au rendu audio. Une évolution pensée pour transformer l’écoute et le visionnage de films, de séries ou encore de jeux en « une expérience plus réaliste et captivante », selon Teufel.

La barre embarque huit haut-parleurs haute performance couplés à huit amplificateurs distincts et un système deux voies, garantissant une restitution précise sur l'ensemble du spectre audio. Différents modes sonores (Nuit, Voix...) et des réglages personnalisables permettent d'adapter l'expérience selon les contenus et préférences de l'utilisateur.

Côté connectique, la CINEBAR 11 dispose d'un port HDMI 2.1 (une entrée, une sortie) avec pass-through compatible 4K HDR, Dolby Vision et 3D. La fonction eARC simplifie l'installation avec un seul câble, tandis que la compatibilité CEC permet d'utiliser la télécommande du téléviseur. Une connexion Bluetooth avec codec AAC facilite la diffusion de musique depuis les smartphones et tablettes.