IFA : Sennheiser Ambeo Plus et Ambeo Sub, le retour tout en compacité d'une grande barre de son

Rien ou presque ne permet de relier l'Ambeo Plus à sa grande sœur, tant son design est éloigné. Le nouveau modèle est bien plus petit et léger (105,1 x 7,7 x 12,1 cm pour 6,3kg), et opte pour un design plus passe-partout assez agréable avec des bords arrondis. Notons que cette barre de son a été créée en partenariat avec l'institut Fraunhofer, très grand nom du traitement sonore et de la création de codecs.