Sonos Sub Mini : des basses puissantes dans un encombrement mini pour vos séances ciné à la maison

Sonos oblige, la connectivité est réduite à sa plus simple expression. En effet, tout passe par l'écosystème S2, soit via la connexion Wi-Fi, soit via sa prise Ethernet. On ne retrouve visiblement pas d'entrée analogique bas niveau, type RCA. En outre, les enceintes portables, comme la Sonos Roam et la Sonos Move, ne sont pas compatibles. Pour le reste, que ce soit avec les enceintes de salon type Sonos One, ou les barres de son (même le grand modèle Sonos ARC), aucun problème.