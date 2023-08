La Sennheiser AMBEO Soundbar Mini, une révolution dans le monde de l'audio ?

On connaissait la Sennheiser AMBEO Soundbar Plus, une barre de son qui nous avait éblouis lors de notre test, et la Sennheiser AMBEO Soundbar Max, un appareil plébiscité par les professionnels et les experts du son à la maison. Ces produits, facturés respectivement 1 299 et 2 499 euros, sont réservés à un public de passionnés, et il manquait un modèle bien moins onéreux pour séduire un plus large public.

Ce sera donc la Sennheiser AMBEO Soundbar Mini, une barre de son qui vient tout juste d'être présentée à l'IFA 2023 de Berlin. Ce modèle propose des dimensions compactes de 70 x 10 x 6,5 cm, et est censé s'adapter à tous les intérieurs et à tous les meubles TV.

Malgré sa taille presque deux fois inférieure à celle de la AMBEO Soundbar Plus, cette nouvelle barre de son intègre un amplificateur de 250 watts alimente quatre haut-parleurs haut de gamme à large spectre et deux caissons de basse de quatre pouces.

Il est aussi possible de brancher jusqu'à quatre subs Sennheiser AMBEO pour les amateurs de basses profondes et bien présentes.