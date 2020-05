Polk dévoile Signa S3, une barre de son abordable équipée d'un Chromecast

Le produit, très épuré d’un point de vue du design, possède une taille compacte avec une hauteur de 5,5 cm pour 90 cm de largeur. Elle saura donc se placer sur à peu près n’importe quel meuble TV.

La barre de son intègre quatre haut-parleurs pour un son plus ou moins spatialisé et décode le Dolby Digital, probablement le format audio le plus populaire pour la production audiovisuelle. Polk fournit également un subwoofer sans-fil pour donner du corps au rendu audio et des basses annoncées par le constructeur comme profondes.

Elle bénéficie toujours de la technologie propriétaire Voice Adjust, qui permet de régler les canaux selon que l’on regarde une émission ou un film afin de garantir la clarté des dialogues.

L’amélioration majeure se situe au niveau logiciel. Polk intègre la technologie de diffusion Chromecast qui permet de streamer depuis son smartphone n’importe quel fichier audio en local ou depuis une plateforme de streaming.

La musique pourra être pilotée depuis son smartphone en deux clics ou via une commande vocale sur une enceinte connectée intégrant Google Assistant qui pourra communiquer avec la barre de son.

La Signa S3 et son subwoofer seront proposés à partir du 4 juin prochain au prix de 329€.