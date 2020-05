Sonos dévoile ARC, sa première barre de son compatible Dolby Atmos

Lire aussi :

Arc, la nouvelle barre de son signée Sonos

Un vrai « son 3D »

Prix et disponibilité

Une barre de son compatible Dolby Atmos, qui intègre également plusieurs assistants vocaux.Sonos annonce fièrement le lancement, dès le mois prochain, de sa nouvelle barre de son Arc. Une barre de son qualifiée de «» et qui promet un son immersif, pour profiter du fameux «».Une barre de son compatible Dolby Atmos, qui s'adapte au contenu du téléviseur , mais qu'on peut aussi utiliser via un smartphone ou une tablette , pour diffuser simplement de la musique par exemple.Côté conception, la barre de son Sonos Arc est composée de 11 haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut pour garantir un « son 3D ». Selon le constructeur, la barre de son ajuste automatiquement son profil sonore via un logiciel, en fonction de l'installation home-cinéma et du contenu audio diffusé.Via l'application mobile Sonos, il sera possible d'affiner les réglages de la Sonos Arc, pour privilégier par exemple les voix, ou opter pour le Son Nocturne, qui atténue automatiquement le son des explosions et autres poursuites infernales qui pourraient réveiller la maisonnée.À ce sujet, la barre de son Sonos Arc, qui s'appuie sur la nouvelle application S2 , peut être contrôlée depuis la nouvelle application Sonos, la télécommande de la TV, Apple AirPlay 2, mais également via commande vocale, grâce à Amazon Alexa et Google Assistant.» explique Patrick Spence, PDG de Sonos.Cette nouvelle barre de son Sonos Arc sera disponible à compter du 10 juin prochain, et sera affichée au tarif de 899 euros. La barre de son sera proposée en noir mat et en blanc mat.