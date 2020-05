Sonos : la Playbar préparerait son grand retour

© Sonos

La Playbar est un excellent produit pour rehausser la qualité sonore de son téléviseur , mais la barre de son commençait à accuser son âge et à ne plus justifier son prix.Selon les informations récupérées par le blogueur Dave Zatz, Sonos s'apprêterait à lancer une nouvelle version de sa Playbar. L'appareil bénéficierait d'un nouveau design plus rond aux extrémités et serait disponible en noir et en blanc. Des touches sensitives seraient placées sur le devant de la barre de son.Cette Playbar deuxième édition devrait également être compatible Dolby Atmos , un format de plus en plus adopté par les différentes plateformes de SVOD , mais aussi AirPlay 2 pour envoyer de la musique depuis ses appareils Apple.La Playbar 2 devrait également être accompagnée d'une nouvelle version du Sonos Sub, le caisson de basses produit par l'entreprise qui n'a pas non plus évolué depuis 2012, ainsi que d'une révision de l'enceinte Play:5 Ces différents produits pourraient être présentés le 6 mai prochain, date à laquelle Sonos prendra la parole pour une série d'annonces. Le rendez-vous est pris.