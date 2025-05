Au chapitre de l’ergonomie, Marshall fait un choix assez radical : se passer de télécommande dédiée et d'un afficheur en façade. Le constructeur propose ainsi de passer soit par la nouvelle application dédiée, soit via les commandes placées au sommet de l’appareil. L’application permettra d’aller un peu plus loin, avec l’intégration d’un égaliseur 5 bandes, ou encore d’un système de calibration, essentiel pour la reproduction Atmos et Surround.