WiSA se met à jour et devient compatible avec le Dolby Atmos

Un protocole à démocratiser

TV : LG, TCL, Sharp, Philips, etc

: LG, TCL, Sharp, Philips, etc Transmetteurs : Pioneer, Onkyo, Marantz, Denon, etc

: Pioneer, Onkyo, Marantz, Denon, etc Transmetteur et enceintes : Harman, B&O, Enclave Audio, etc

: Harman, B&O, Enclave Audio, etc Enceintes : Klipsch, Harman, B&O, JBL, Jamo, Acoustic Research, Wharfedale, Polk, etc

: Klipsch, Harman, B&O, JBL, Jamo, Acoustic Research, Wharfedale, Polk, etc Constructeurs

Membres stratégiques : THX, LG Innotek, Xbox, etc...

Libéré de ses chaînes

Source : Flat Panels HD

WiSA () est une association regroupant quelques grands acteurs de l'industrie audio-vidéo, et développe depuis quelques années un protocole (un de plus) basse latence (5,2 ms) destiné à démocratiser le son sans-fil. Cette démocratisation passe notamment par la certification de nombreux produits, de nombreuses marques. Pour cela, six catégories de membres et de produits s'entremêlent :Encore jeune (même s'il a frôlé la disparition à de nombreuses reprises), ce protocole permet, généralement grâce à des HUB compatibles avec certaines télévisions ou la Xbox One, de transmettre du multicanal jusqu'en 24 bits / 96 kHz tout en prenant en compte des protocoles de chez Dolby ou DTS.Ces HUBS viennent avec une application mobile permettant de gérer plus facilement l'ensemble, si l'utilisation sur l'interface de la TV n'est pas suffisante. Côté enceintes le problème est encore un peu plus compliqué, puisqu'il faut utiliser un système certifié permettant de recevoir le protocole, ou passer par un récepteur dédié ou compatible.Bien qu'adapté niveau hardware à une transmission Dolby Atmos et DTS:X, le protocole les laissait pour le moment de côté, concentrant ses efforts sur le Dolby digital 5.1 et 7.1. La seule limite de WiSA reste le multiroom, le protocole n'ayant pas du tout été développé dans ce sens.Toutefois, cela va changer dès le second trimestre 2020, avec une mise à jour software appliquée aux systèmes existants, et permettant d'enfin prendre en compte le Dolby Atmos.Ainsi vient s'ajouter aux canaux existant la prise en compte de canaux haut-avant, haut-milieu, et haut-arrière. Cela dit, il en faudra sans doute un peu plus pour assurer la démocratisation du protocole, et cela pourrait, pourquoi pas, passer par sa mise en avant sur la prochaine Xbox Série X