Le constructeur dévoile le Freo S, un nouveau modèle d’aspirateur-robot avec station de vidange automatique. Accessible, il vise les foyers qui recherchent un appareil autonome et simple à utiliser.
Le marché des aspirateurs robots ne cesse de croître, avec une offre qui s’élargit pour toucher des profils d’utilisateurs très variés. Si les modèles haut de gamme multiplient les fonctionnalités avancées, certains constructeurs cherchent désormais à démocratiser des technologies jusque-là réservées aux appareils premium. C’est dans ce contexte que Narwal, marque déjà reconnue dans ce secteur, lance le Freo S. Ce nouveau robot aspirateur et laveur, annoncé le 11 août, se veut plus compact et pensé pour les appartements et maisons de taille moyenne. Ce modèle va aussi à contre-courant de la tendance inflationniste qui touche le secteur de l'aspirateur robot, avec un prix inférieur à 300€.
- Narwal lance le Freo S, robot aspirateur-laveur compact pensé pour appartements et maisons de taille moyenne.
- Il combine LiDAR, aspiration 8 000 Pa, lavage avec réservoir 300 ml et couvre jusqu’à 140 m² en un passage.
- Livré avec station de vidange compacte (sac 3,5 L, ~180 jours), prix lancement 299€ (promo 249€ jusqu’au 11/09).
Un aspirateur robot à la puissance moyenne, mais silencieux
Le Freo S atteint une puissance d’aspiration de 8 000 Pa, un niveau élevé pour ce type d’appareil. Il dispose de quatre modes distincts (silencieux, standard, fort et tapis), afin de s’adapter à différents contextes de nettoyage. Cette polyvalence lui permet de traiter efficacement les sols durs, les poils d’animaux ou encore les tapis nécessitant une aspiration renforcée.
L’appareil intègre également un système de lavage avec serpillière pressant le sol à hauteur de 8 N, accompagné d’un réservoir d’eau amovible de 300 ml. Trois niveaux de débit d’eau peuvent être ajustés via l’application, ce qui permet d’adapter le lavage en fonction du type de surface. Le fabricant annonce une couverture maximale de 140 m² en un seul passage. Ici, on ne trouve qu'une simple serpillère fixe, un système un peu léger face aux grosses taches au sol, mais qui pourra suffire pour un nettoyage léger.
Côté navigation, le Freo S repose sur un système LiDAR combiné à des capteurs de précision. Il cartographie l’intérieur en temps réel, suit un trajet en zigzag et peut franchir des seuils jusqu’à 18 mm. En fonctionnement, son niveau sonore reste sous les 62 dB en aspiration, et encore plus bas en mode lavage, afin de limiter les nuisances sonores dans l’habitat.
Le Freo S s'accompagne d'une station de récupération des poussières pour moins de 300€
Le Freo S s’accompagne d’une station de vidange qui collecte automatiquement la poussière à la fin de chaque cycle. Grâce à un sac de 3,5 litres, elle peut stocker les déchets pendant environ 180 jours, soit près de six mois d’utilisation sans changement nécessaire. Le robot se recharge ensuite automatiquement, rendant le processus entièrement autonome pour l’utilisateur.
Cette station se distingue également par son format réduit, avec des dimensions de 33 x 22 x 16 cm, ce qui permet de l’installer facilement dans un intérieur sans contrainte d’espace. Narwal a choisi une finition minimaliste et sobre, facilitant son intégration dans des environnements modernes. L’appareil vise ainsi un public qui recherche un produit fonctionnel, mais discret.
Disponible depuis le 11 août 2025, le Narwal Freo S est proposé à un prix de lancement de 299€. Jusqu’au 11 septembre, l'aspirateur robot bénéficie d'une remise de 50€ est disponible à 249 euros, aussi bien sur le site officiel du fabricant que chez les principaux revendeurs partenaires.