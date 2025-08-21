Le Freo S atteint une puissance d’aspiration de 8 000 Pa, un niveau élevé pour ce type d’appareil. Il dispose de quatre modes distincts (silencieux, standard, fort et tapis), afin de s’adapter à différents contextes de nettoyage. Cette polyvalence lui permet de traiter efficacement les sols durs, les poils d’animaux ou encore les tapis nécessitant une aspiration renforcée.

L’appareil intègre également un système de lavage avec serpillière pressant le sol à hauteur de 8 N, accompagné d’un réservoir d’eau amovible de 300 ml. Trois niveaux de débit d’eau peuvent être ajustés via l’application, ce qui permet d’adapter le lavage en fonction du type de surface. Le fabricant annonce une couverture maximale de 140 m² en un seul passage. Ici, on ne trouve qu'une simple serpillère fixe, un système un peu léger face aux grosses taches au sol, mais qui pourra suffire pour un nettoyage léger.