Au cœur du Freo Z10 Ultra, on retrouve la technologie NarMind Pro, qui combine deux caméras RGB pour la navigation et la reconnaissance des objets, ainsi qu'une double puce IA et des algorithmes avancés de vision par ordinateur. Grâce à cette configuration inédite, le robot cartographie son environnement en temps réel et peut reconnaître plus de 200 objets, jusqu’à des éléments aussi petits que 5 mm. Il ajuste sa trajectoire avec une précision allant jusqu’à 8 mm autour des meubles, et 70 mm pour éviter de propager les salissures dans les zones très sales.