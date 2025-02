Lorsque vous utilisez l'application Narwal pour la première fois, elle vous encourage à utiliser Freo en activant le programme de nettoyage associé. Celui-ci ne requiert aucun paramétrage. Les capteurs laser et la double caméra seront mis à contribution pour repérer les zones les plus sales, et adapter l'aspiration et le niveau d'eau en conséquence.

Et dans les faits ? On peut dire que le système Freo se débrouille plutôt bien en règle générale. Le robot s'adapte en effet aux différentes zones ou peu sales, et son comportement en cours de nettoyage varie d'une pièce à l'autre. Dans le salon, le Narwal Freo Z Ultra aspire plus fortement que dans une chambre par exemple, et les serpillères sont plus humidifiées. Aussi, la reconnaissance des objets aux sols est excellente. Nous avons un câble qui traverse une partie du salon, et l'appareil l'identifie correctement à chaque passage, et l'évite soigneusement, contrairement à d'autres qui forcent le passage sans se poser de questions. Le mode Freo propose aussi diverses options, pour passer l'aspirateur et la serpillère en même temps, ou l'un après l'autre, afin que les serpillères ne soient pas recouvertes de détritus durant les différents va-et-vient de l'appareil.