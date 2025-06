Pour résumer : un robot laveur efficace et simple à contrôler, sans véritable défaut

Nos trois lecteurs s’accordent pour saluer la conception solide et l'ergonomie du Narwal Freo Z10. L’installation se fait en quelques minutes grâce à l'application mobile qui est claire même si la traduction française de l’interface demeure approximative ; la connexion au Wi-Fi et la cartographie s'effectuent rapidement.

En usage quotidien, l’aspiration est efficace sur sols durs, les lingettes rotatives arrivent à retirer les taches les plus tenaces et l’évitement d’obstacles se montre fiable, même face à des objets oubliés sur sa trajectoire. Pour les câbles d'alimentation, ce n'est pas la même réussite, mais au moindre blocage, le robot sait automatiquement se mettre en pause et demander de l'aide à son propriétaire. La station du Z10 nettoie et sèche correctement les serpillères, et cela sans vriller les oreilles, même si on ne l'installera pas dans une chambre à coucher.

Les réserves concernent le détergent propriétaire, une traduction parfois hasardeuse de l'appli et une gestion laborieuse des tapis souples. Quelques gouttes d'eau dans un océan de réussite ; chacun de nos lecteurs jugeant le robot très utile pour l’entretien régulier de la maison.