Grâce à la technologie TrueDetect 3D 3.0, il détecte les objets sur son parcours en temps réel et les évite automatiquement. De plus, il peut être piloté via son smartphone, une Apple Watch, et par commandes vocales, une fois connecté à un appareil compatible Google Home et Amazon Alexa.

Proposé à 899 € au lieu de 1099 €, soit -18 %, le Deebot X5 Omni est disponible en blanc et en noir.