Du machine learning embarqué

Enfin, Narwal promet une expérience entièrement autonome avec le Freo Z10 : grâce aux algorithmes embarqués, le robot laveur optimiserait automatiquement ses performances au fil des utilisations, progresserait avec le temps et deviendrait de plus en plus indépendant de toute intervention humaine. Là aussi, la promesse est belle, mais qu'en est-il réellement ?

À vous de nous le dire en posant votre candidature. Une fois notre questionnaire rempli, nous contacterons rapidement par e-mail les trois candidats retenus afin de confirmer leur participation, arranger les détails de la réception du matériel et prendre connaissance de la procédure d'évaluation à suivre. Attention, il s'agit d'un test de produit et non d'un jeu-concours ; l’aspirateur robot devra donc être impérativement restitué à la fin de l’opération. That's life.