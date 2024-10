Moins de 1 000€ pour le top des robots laveurs de sols

À propos de la station d'entretien, celle-ci est autonome et assez silencieuse (71 dB). Elle intègre un sac à poussière de 2,5 litres compressant les déchets récupérés des différentes sessions de nettoyage du robot ; le vidage s'effectuant en moyenne tous les 120 jours. Le séchage à l’air chaud des deux serpillières microfibres et la stérilisation à l'eau électrolysée garantiraient l'élimination des bactéries. Le réservoir d’eau propre possède une capacité de 5 litres tandis que celui des saletés a un volume de 4,5l. Pour encore plus d'autonomie, la station peut être reliée à une arrivée et une évacuation d'eau, il ne resterait alors plus qu'à s'occuper de vider les déchets solides quelques fois dans l'année, une tâche finalement pas si fastidieuse que ça.