La marque Narwal souhaite marquer de son empreinte le marché de l'électroménager en France, et n'y va pas par le dos de la cuillère. Le constructeur, numéro 3 du marché des robots nettoyeurs en Chine et aux USA, a récemment présenté un nouvel aspirateur robot, le Narwal Freo Z Ultra. Ce modèle est un petit concentré de technologie, avec deux caméras embarquées et de l'intelligence artificielle pour la détection des poussières et la navigation. Pour aller encore plus vite, la marque a souhaité s'associer avec un grand nom de l'électroménager en France, le groupe SEB à travers sa marque Rowenta, pour développer un nouveau produit qui tire parti de l'expérience des deux sociétés.