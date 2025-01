L'intelligence artificielle sera au cœur de la maison connectée dans les prochains mois, et les constructeurs d'aspirateurs robot ont déjà embrassé cette nouvelle technologie pour améliorer les performances de leurs appareils. Le constructeur Eureka fait partie des marques utilisant l'IA pour leurs appareils, et dévoile à l'occasion du CES 2025 l'Eureka J15 Max Ultra, un tout nouveau modèle bardé de capteurs et permettant d'identifier plus précisément les déchets et les obstacles se trouvant sur son chemin.