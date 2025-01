Si l'aspirateur robot a longtemps été l'appareil de nettoyage le plus populaire et le plus apprécié des consommateurs, il doit aujourd'hui se partager le marché du nettoyage avec l'aspirateur balai. Ce modèle, plus pratique pour un nettoyage rapide d'une zone précise de la maison, est de plus en plus populaire chez les ménages, si bien que les constructeurs d'aspirateurs robot se sont rapidement diversifiés pour proposer leurs propres solutions. Ecovacs, quant à lui, prend une voie différente et plus originale en combinant aspirateur robot et aspirateur balai en un seul produit. Son nom ? L'Ecovacs X5 Hybrid.