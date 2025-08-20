Jessica Spina, la DRH qui orchestre cette campagne de recrutement de 400 commerciaux en CDI, rappelle la croissance forte de Sector Alarm, qui flirte avec les 30 à 40% chaque année. Il faut donc du monde sur le pont. En France, l'entreprise compte 54 agences déployées sur le territoire et les quatre centres d'excellence client ont soif de talents pour maintenir la cadence infernale.