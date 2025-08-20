Le spécialiste norvégien de la télésurveillance, Sector Alarm, numéro 2 européen de la sécurité, passe la vitesse supérieure en France. L'entreprise recrute 400 commerciaux pour accompagner sa forte croissance dans l'Hexagone.
Dans un marché de la sécurité connectée en pleine effervescence, Sector Alarm a décidé de frapper fort avec une campagne de recrutement XXL, lancée mercredi 20 août. L'entreprise, qui compte déjà 54 agences sur le territoire français, entend atteindre le top 3 du secteur d'ici 2027. Elle compte ainsi recruter plusieurs centaines de personnes en CDI dans l'Hexagone, l'un de ses plus importants marchés.
400 postes en CDI ouverts dans la sécurité sans diplôme obligatoire
Vous n'avez pas de CV ? Bienvenue chez Sector Alarm. L'entreprise norvégienne, installée en France depuis 2019 e forte de 700 000 foyers et entreprises équipés en Europe, préfère miser sur la personnalité plutôt que sur les diplômes. La seule condition non négociable pour postuler comme commercial est d'avoir le permis B pour sillonner les routes françaises et rencontrer les clients en direct.
Jessica Spina, la DRH qui orchestre cette campagne de recrutement de 400 commerciaux en CDI, rappelle la croissance forte de Sector Alarm, qui flirte avec les 30 à 40% chaque année. Il faut donc du monde sur le pont. En France, l'entreprise compte 54 agences déployées sur le territoire et les quatre centres d'excellence client ont soif de talents pour maintenir la cadence infernale.
Des ses offres, l'entreprise rappelle ses valeurs, à savoir la fiabilité, la progression, et l'orientation client. Plus qu'un job dans la sécurité, elle évoque une aventure humaine. Derrière ces formules de politesse marketing, on sait que Sector Alarm compte 1 000 collaborateurs déjà en poste, et jouit d'une bonne notoriété dans l'Hexagone, avec un taux de satisfaction client de 96%.
- sensorsDétection de mouvements, chocs, ouvertures &fumée
- sound_detection_loud_sound100 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé en 24h par un technicien
La Sector Way Academy, fabrique à succès stories de Sector Alarm
Quinze coachs aux quatre coins de la France aideront à faire des novices en sécurité des as de la télésurveillance. La Sector Way Academy, l'école de formation de l'entreprise, se veut être un véritable ascenseur social. La société affirme que 86% des directeurs d'agence ont commencé comme commerciaux.
Cette machine à former combine la théorie et l'immersion sur le terrain. Durant leur formation, les apprenants découvrent les arcanes de la sécurité 2.0 tout en développant leur fibre commerciale.
À noter que les régions Île-de-France (75 postes), Nouvelle Aquitaine (64 postes), Provence-Alpes-Côte d'Azur (51 postes) et Grand Est (51 postes) sont celles qui recrutent le plus chez Sector Alarm. L'entreprise n'entend pas s'arrêter de grandir.