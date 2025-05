La série s'accélère. Nantes le 26 mai, Paris le 13 mai, encore Paris le 1er mai. Sans oublier Vierzon en janvier avec l'enlèvement brutal de David Balland, cofondateur de Ledger. Le patron a eu un doigt coupé avant que la BRI ne le libère.

Cette série noire touche aussi bien les magnats de la cryptomonnaie que les dirigeants traditionnels. Comme on vous l'annonçait sur Clubic, certains demandent maintenant à porter des armes. Éric Larchevêque, figure connue du secteur crypto, a réclamé une autorisation pour un pistolet de catégorie B.

Les professionnels de la sécurité rapprochée observent une évolution claire. Jean-François Rosso dirige Maegis Group, leader français avec 150 agents. Il confirme : « Nous sommes de plus en plus sollicités ». Les demandes explosent, particulièrement depuis que les liens entre cryptomonnaie et home-jacking se renforcent.