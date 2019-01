CES 2019 - Klipsch Reference, le home-cinéma sans fil via WiSA

Le WiSA de retour !

En effet, la gamme Klipsch Reference est composée d'une enceinte centrale (699 dollars), d'un caisson de basses (499 dollars) et d'enceintes bibliothèques (699 dollars) pour se façonner un système audio de type 2.1, 5.1 ou même 7.2, le tout sans le moindre câble (ou presque).Le système repose pour cela sur le protocole(pour) qui regroupe depuis quelques années déjà divers géants de l'électronique. A l'occasion du CES, LG a notamment annoncé que sa nouvelle gamme de Smart TV OLED sera WiSA Ready, et pourront donc transmettre des signaux audio (sans fil) aux enceintes compatibles.. Parmi les autres partenaires, on retrouve notamment Jamo, Bang & Olufsen, Harman ou encore Microsoft avec ses Xbox.En ce qui concerne la gamme, chaque enceinte dispose de sa propre amplification, et un seul câble permet d'activer l'ensemble. Inutile donc de s'embarrasser de câbles audio, puisque les signaux seront envoyés directement sans fil à chaque enceinte, via un appareil compatible WiSA (une TV LG OLED 2019 par exemple ou un dongle WiSA). Certes, ce n'est pas encore un système 100% "", mais on se débarrasse malgré tout ici d'un certain nombre de câbles.Selon Summit Wireless, l'un des fondateurs du protocole WiSA, la technologie pourrait littéralement exploser (en terme de popularité) en 2019, grâce à l'adoption du protocole de la part de nombreux groupes prestigieux. Le WiSA permet notamment de se façonner un environnement surround sans trop de difficulté (niveau câblage notamment), mais les enceintes compatibles restent aujourd'hui encore bien trop onéreuses pour le commun des mortels.