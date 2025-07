Reprenant la base de sa devancière, la Marshall Middleton II est une enceinte mesurant 230 x 98 x 110 mm pour un poids de 1,8 kg, ce qui la classe déjà dans les beaux bébés du genre aux côté d’une JBL Xtreme 4. Le constructeur tire son épingle du jeu grâce à son design très sobre, ses lignes très simples, mais surtout pas sa finition. L’enceinte est ceinturée par une épaisse couche de caoutchouc texturé, couvrant son châssis en polymère. De part et d’autre se trouve une grille métallique, permettant de placer des haut-parleurs sur chaque face. Enfin, l’appareil s’accompagne d’une lanière déclipsable en tissu (et non plus en similicuir).