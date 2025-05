Le virtuose de l'amplification renouvelle sa gamme emblématique d’enceintes portables Bluetooth avec la sortie de la Kilburn III. Une 3e génération d'enceinte sans fil au look toujours aussi rock'n'roll et qui promet de repousser les limites en termes d'autonomie, de qualité sonore et d'utilisation.

Autonomie de plus de 50 heures

Avec sa Kilburn III, Marshall promet une autonomie XXL de plus de 50 heures, soit plus du double du modèle précédent. De quoi permettre aux possesseurs de l'enceinte d'écouter leur musique sans interruption tout un week-end, et ce, sans avoir à s'inquiéter constamment du niveau de la batterie.

Les changements ne se limitent pas à l’autonomie, puisque le britannique introduit également la technologie True Stereophonic qui permet une diffusion du son à 360°. Cette configuration spatiale garantirait une expérience immersive même avec une seule enceinte où que l’on se trouve dans la pièce. À essayer.