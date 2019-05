Marshall présente 3 nouvelles enceintes portables : la Stockwell II, la Kilburn II et la Tufton

Crédits : Marshall

Marshall renouvelle sa gamme d'enceintes portables

Les nouvelles enceintes présentées par Marshall sont certifiées IPX2 contre les éclaboussures. Crédits : Marshall

La Marshall Stockwell II est l'enceinte la plus compacte du catalogue. Crédits : Marshall

Avec la Tufton, Marshall veut séduire les amateurs de gros son

La Tufton a 70 W de puissance à revendre. Crédits : Marshall

Source : communiqué de presse

En plus de renouveler les Kilburn et Stockwell avec des versions 2.0 revues et corrigées, le constructeur bien connu des guitaristes inaugure la: une enceinte présentée par l'entreprise comme un «».Avec leset, Marshall ne fait que peu varier sa formule habituelle. Déjà disponible depuis quelques mois, la Kilburn II se pare désormais d'une nouvelle robe grise et conserve bien entendu sa certification IPX2, garantissant une certaine résistance aux éclaboussures. Comptez 299 € pour ce modèle.Plus compacte encore, la nouvelle addition au catalogue de Marshall pourrait bien attirer l'attention des mélomanes en quête de discrétion. Laprofite d'un design mini (179,5 x 161 x 70,1 mm et 1,38 kg), mais affiche de belles caractéristiques techniques. IP4X, Bluetooth 5.0,et puissance totale de 20 W. Le tout pour 249 €.. Définie par son concepteur comme «», la Tufton se dote de dimensions à la hauteur de ses ambitions. 229 mm de large sur 350 mm de haut et 163 mm d'épaisseur, la bête affiche aussi un beau 5 kilos sur la balance.Il faut dire qu'il en faut, de la place, pour permettre àpleinement. Marshall promet à ce titre un son multi-directionnel capable, je cite, «».