La Mynd s’inscrit dans une logique d’économie circulaire. Les plastiques utilisés (composites PC/ABS) sont conçus pour être facilement recyclables selon les standards WEEE. La structure de l’enceinte a été pensée pour éviter l’usage de pièces composites non séparables : chaque élément est constitué d’un seul matériau. L’usage de peinture est limité au strict minimum, et la version noire en est même totalement dépourvue. Les textiles sont en PET recyclé, et les adhésifs réduits pour éviter les vibrations tout en facilitant le démontage.