C’est dans un Londres underground que JBL avait convié, en fin de semaine dernière, une grande partie de la presse spécialisée européenne pour dévoiler ses nouveautés 2025. Au menu du géant américain de l’audio : un nouveau casque circum-auriculaire, des enceintes portables et des enceintes de soirée ultra puissantes et festives. Des produits, tendance oblige, sous le signe de l’IA et de la connectivité multiproduit simplifiée. Montez le volume, c'est parti pour un passage en en revue de toutes ces nouveautés.

Tour One M3 : un casque circum-auriculaire toujours plus performant et intelligent

À tout seigneur tout honneur, nous commencerons par le Tour One M3, le nouveau casque circum-auriculaire de JBL qui combine audio haute définition avec un petit émetteur intelligent – optionnel - baptisé JBL Smart Tx, qui permet de diffuser de façon indépendante et avec les dernières normes sans fil en vigueur n’importe quelle source sonore (un vieil ampli, un ordinateur, le contenu d'un système de divertissements d'un avion, etc.). Les plus âgés d’entre vous y verront une petite madeleine de Proust, l’objet rappelant un bon vieux baladeur. Ce minuscule boîtier à écran LCD propose notamment le contrôle déporté des fonctions du casque, comme la gestion de la musique, des appels… ainsi que le partage de contenus audio vers des écouteurs et appareils compatibles Auracast. Un émetteur que nous avons hâte d'essayer un peu plus en profondeur, notamment avec tous les vieux appareils qui traînent chez nous.